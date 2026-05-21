Hidráulica San Juan incorpora equipos de alta tecnología

El Departamento de Hidráulica de la provincia de San Juan sumó instrumentos de última generación que posibilitan la medición de caudales en distintos cursos de escurrimiento, como arroyos, riachuelos, canales y otros cuerpos de agua.

Se trata de tres molinetes medidores —comúnmente denominados caudalímetros— que brindan mayor exactitud y agilidad en la determinación del volumen de agua que atraviesa una sección determinada en un lapso de tiempo específico.

Cada equipo está integrado por un sensor y una unidad electrónica portátil con pantalla a color. El sensor se monta sobre una barra de medición y, siguiendo las indicaciones del dispositivo, el operador releva la velocidad del agua en distintos puntos. Finalizado el procedimiento, el software procesa la información y calcula el caudal total a partir del flujo y el nivel del agua.

Estos caudalímetros utilizan tecnología electromagnética: el equipo genera un campo magnético y, al desplazarse el agua —que es conductora de electricidad— a través de ese campo, se produce una señal eléctrica cuya variación permite determinar la velocidad del flujo y traducirla en datos precisos.

Los instrumentos que hasta ahora utilizaba el organismo tenían más de 40 años de antigüedad, por lo que la incorporación de estos nuevos equipos, adquiridos mediante Licitación Pública, representa una mejora significativa tanto para el personal técnico del Departamento de Hidráulica como para los regantes.

Los agentes designados para la tarea de medición de caudales recibieron capacitación y práctica en el uso de estos equipos en diversos contextos y cursos de escurrimientos.

También se adquirieron 100 reglas limnimétricas, instrumentos de medición visual que permite controlar el nivel del agua en ríos, estanques, embalses o estaciones hidrométricas. Éstas deben instalarse verticalmente para permitir una lectura rápida y directa, siendo esenciales para el monitoreo hidrológico, control de inundaciones y gestión de riego.

El registro de caudales en cursos naturales o artificiales de agua resulta fundamental para una gestión sostenible del recurso hídrico, ya que permite monitorear la disponibilidad, administrar riesgos asociados a inundaciones y sequías y optimizar la distribución.

Nuevos materiales para la impermeabilización de canales

El Departamento de Hidráulica de la provincia avanza en la evaluación de nuevas tecnologías destinadas a la impermeabilización de canales de riego, con el objetivo de incorporar materiales más económicos, de rápida aplicación y mayor eficiencia hidráulica.

La iniciativa busca reducir las pérdidas de agua en aquellos cauces que aún son de tierra y que, por esta condición, presentan pérdidas del recurso hídrico.

Las pruebas se realizaron en canales de Quinto Cuartel, Pocito. Se busca adoptar una tecnología alternativa a la impermeabilización con hormigón.