San Juan: capacitan en oficios con salida laboral

Más de 30 alumnos de los departamentos de Ullum y Chimbas participaron de una jornada práctica de electricidad y plomería organizada por el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP). La actividad se desarrolló en la Unión Vecinal de Villa Obrera y marcó el cierre de dos capacitaciones técnicas orientadas al empleo y al fortalecimiento de oficios.

Formación con impacto en la comunidad

La propuesta formó parte del programa de formación y autoempleo impulsado por el gobernador Marcelo Orrego. En esta oportunidad, participaron alumnos de los cursos de Mantenimiento Integral de Cabañas, realizado previamente en Ullum, y de Mantenimiento Edilicio Integral, dictado en Chimbas. Ambos grupos compartieron una instancia práctica donde pudieron aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada en un espacio comunitario real.

Durante la jornada, los asistentes llevaron adelante una instalación eléctrica completa en el salón de la Unión Vecinal de Villa Obrera. La mejora permitirá que el lugar pueda utilizarse de manera regular y en mejores condiciones por los vecinos de la zona. Además de representar una experiencia formativa, el trabajo realizado tuvo un impacto directo en la infraestructura del espacio comunitario.

Oficios y oportunidades laborales

La actividad contó con la presencia de Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación, área encargada de ejecutar el programa provincial. La funcionaria recorrió las instalaciones y acompañó a los alumnos en la etapa final de las tareas prácticas. Durante la visita, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer las habilidades laborales y ampliar las posibilidades de inserción y crecimiento para quienes participan de las capacitaciones.

El programa ATP apunta a generar herramientas concretas de formación técnica en distintos departamentos de la provincia. La propuesta busca combinar el aprendizaje de oficios con acciones que beneficien a la comunidad, promoviendo al mismo tiempo el autoempleo y la capacitación laboral. En este caso, la articulación entre formación y servicio permitió que los estudiantes sumaran experiencia práctica mientras contribuían a mejorar un espacio utilizado por vecinos y organizaciones barriales.

Capacitación territorial y trabajo conjunto

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas iniciativas forman parte de una política orientada a acercar oportunidades de capacitación a diferentes localidades de San Juan. La idea es que los cursos no solo brinden conocimientos técnicos, sino también experiencias concretas de trabajo en territorio, vinculadas con necesidades reales de cada comunidad.

Con este nuevo cierre de capacitación, el programa Aprender, Trabajar y Producir reafirmó su apuesta por la formación en oficios y el desarrollo de proyectos comunitarios. Electricidad, plomería y mantenimiento edilicio son algunas de las herramientas que los participantes incorporan para mejorar sus posibilidades laborales y responder a demandas concretas del mercado y de los barrios sanjuaninos.