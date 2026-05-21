Confirman el pago a estatales sanjuaninos el 30 de mayo

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los trabajadores de la Administración Pública Provincial tendrán acreditados sus haberes correspondientes a mayo el próximo 30 de ese mes. El anuncio incluye además un incremento salarial del 2% para este período y otro aumento del 3% previsto para los sueldos de junio.

Pago confirmado para fin de mes

Desde la cartera económica provincial detallaron que los salarios estarán disponibles en cajeros automáticos el viernes 30 de mayo. La medida alcanza a todos los empleados de la administración pública y forma parte del cronograma habitual de pagos que lleva adelante el Gobierno provincial.

El incremento del 2% será aplicado sobre los haberes de mayo, mientras que en junio se sumará una nueva actualización salarial del 3%. Con esta decisión, el Ejecutivo continúa con el esquema de aumentos acordado para acompañar la evolución económica y el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores estatales.

Extracciones y servicios habilitados

Las autoridades recordaron además que los cajeros automáticos funcionan durante las 24 horas, lo que permite retirar dinero en cualquier momento una vez acreditados los haberes. También continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa Extra Cash.

Este mecanismo permite retirar efectivo directamente desde cajas habilitadas en distintos puntos de la provincia, una alternativa utilizada por muchos trabajadores para evitar largas filas en cajeros automáticos durante los días de cobro. Los comercios adheridos están identificados con el logo correspondiente.

Expectativa por los próximos aumentos

El anuncio genera expectativa entre los trabajadores estatales, especialmente en un contexto marcado por la inflación y el seguimiento permanente de las actualizaciones salariales. El incremento previsto para junio se sumará al ya confirmado para mayo y será acreditado con los haberes del próximo mes.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la acreditación se realizará de manera habitual y recomendaron a los usuarios utilizar los distintos canales disponibles para operar con mayor comodidad. De esta manera, el Gobierno provincial confirmó oficialmente la fecha de pago y los aumentos previstos para los próximos dos meses de la administración pública.