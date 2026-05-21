Independiente Rivadavia golea y se florea en la Libertadores

Ya dejó de ser sorpresa la Lepra, es uno de los mejores equipos contando todas las zonas, sus números son impresionantes, 4 ganados, 1 empatada y ninguno perdido.12 goles a favor (8 de ellos del paraguayo Alex Arce, el goleador de la Copa Libertadores, y solo 5 goles en contra. Clasificado primero en el grupo.

Solo le resta cumplir el partido con Bolivar que será en Bolivia pero no en la altura de La Paz sino en Santa Cruz de la Sierra, por los gravísimos problemas en la capital boliviana que hacen que los celestes cambien de escenario y no en su cuidad, además Independiente Rivadavia será árbitro del segundo clasificado.

Independiente Rivadavia, La Guaira

Es que las posiciones han quedado así, Independiente Rivadavia 13 puntos, Bolivar y Fluminense 5 y La Guaira 3, y en la última fecha juegan Bolivar-Independiente y Fluminense con La Guaira, los dos partidos al mismo horario, las 21.30 el miercoles 27 de Mayo, los otros tres pueden clasificar o quedar eliminados, solo uno acompañará a la Lepra mendocina.

Alex Arce fue la figura descollante del partido al convertir 3 goles en un partido donde la superioridad mendocina fue notable salvo el transitorio empate venezolano, el restante fue de tiro libre cuando ya ganaban los Azule 4 a 1, a pura contudencia, los de Alfredo Berti volvieron a marcar de a 4 al mismo rival.

Reiteramos el concepto, un triunfo que no deja dudas, que no apagó la sorpresiva eliminación de la Liga Argentina y en el torneo local tambien está invicto como visitante, sus caidas ante Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba en la fase regular, como ante Unión en 8vos de final fueron en el Bautista Gargantini.

Además si sigue acumulando puntos en el torneo próximo, si termina primero tambien será campeón (como lo fue la temporada Rosario Central), jugar por otra Copa con Estudiantes de La Plata (campeones de la LIga y de la Copa Argentina) y hasta la clasificación a la próxima Libertadores. Todo está pintado de azul.

Síntesis

Deportivo La Guaira: 2:

Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osio, Martín Gianoli; Jorge Gutiérrez; Yackson Rivas, José Correa, Carlos Faya, Rafael Arace, Flabián Londoño. DT: Héctor Bidoglio./ Cambios: Juan Castellano por Gianoli y José Alí Meza por Arace, Rommel Ibarra por Correa y Juan Luis Perdomo por Faya, Manuel Sulbarán por Rivas.

Independiente Rivadavia 4:

Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Gonzalo Ríos, Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti. / Cambios: Rodrigo Atencio por Ríos, Ezequiel Bonifacio por Gómez y Kevin Vázquez por Bottari, Leonel Bucca por Florentín, Fabrizio Sartori por Arce.

Goles: P:T 20: Arce (IR), 24: Osio (LG), 34: Villa (IR)./ ST: 15: Arce (IR), 31′ Arce (IR), 35: Castellanos (LG)

Árbitro: Mario Alberto Díaz de Vivar (Paraguay)

Estadio: Olímpico de la UCV de Caracas, Venezuela