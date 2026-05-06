Empate y clasificación leprosa en el Malvinas

Es histórico lo de Independiente Rivadavia, clasicar a los 8vos de final de la Copa Libertadores significa que está entre los 16 mejores equipos del continente en su primera experencia sudamericana y de paso terminó como el mejor en la Liga Argentina, para delirio de sus hinchas la Lepra se ha olvidado de perder.

Contra el conjunto de Rio de Janeiro que era el obligado ya que sumaba solo un punto en tres presentaciones se tomó el partido con mucha seriedad y fue el protagonista casi desde el inicio del juego, Sartori exigió el veterano arquero carioca (45 años) y un cabezazo del paraguayo Arce se estrelló en el travesaño.

Independiente Rivadavia, Fluminense

El primer tiempo terminó sin goles pero fue el equipo mendocino el que estuvo más cerca, en el segundo Fluminense se adelantó un poco más, pero fue Independiente Rivadavia quien llegó al gol, jugada nacida en un córner,centro llovido y la especialidad de Arce, cabezazo y gol (el quinto en cuatro partidos).

Perdido por perdido el "Flu" se fue con todo en busca de la igualdad, Independiente se retrasó tal vez en demasía cuidando el resultado y John Kennedy en el minuto final del tiempo reglamentario empató para los brasileños, resultado que a la postre terminó siendo justo.Uno clasificó y el otro sigue con vida.

La semana que viene no habrá actividad copera y despues la Lepra ya con la clasificación a 8vos cuando quedan jugarse dos fechas (tiene 10 puntos) cerrará con dos partidos como visitante, ante La Guaira en Venezuela y Bolívar en Bolivia. Precisamente estos rivales empataron esta noche 1 a 1.

La tabla: Independiente Rivadavia 10, Bolivar 5, La Guaira 3, Fluminense 1. En cuanto al fubol argentino,en Mendoza, pero esta vez en el Bautista Gargantini, el sábado a las 21.30 Independiente Rivadavia enfrentará a Unión de Santa Fe, en uno de los choques mata-mata del Apertura.

Síntesis

Independiente Rivadavia (1):

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Iván Villalba por Arce, Juan Manuel Elordi por Gómez y Alejo Osella por Bonifacio, Leonel Bucca por Fernández y Gonzalo Ríos por Sartori.

Fluminense (1):

Fábio; Guga, Ignácio, Juan Pablo Freytes, Guilherme Arana; Hércules, Nonato, Luciano Acosta; Agustin Canobbio, Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía./ Cambios: John Kennedy por Hércules, Yefferson Soteldo por Savarino y Alisson por Nonato (F) 34′ Iván Villalba por Arce (IR), 37′ Juan M. Elordi por Gómez y Alejo Osella por Bonifacio, Kevin Serna por Canobbio,

Goles: ST: 21: Arce (IR), 46: Kennedy (F)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Estadio: Malvinas Argentinas