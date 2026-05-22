Ideal para ir despidiendo el otoño, Tour del Cafecito

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La Ciudad de Mendoza presenta el “Tour del Cafecito”. Se trata de una propuesta turística y gastronómica pensada para vecinos y visitantes que deseen descubrir la identidad cafetera de la capital mendocina, a través de distintos recorridos urbanos. Conseguí tu ticket en Entradaweb.

El 30 de mayo desde las 17:30 horas podrás recorrer distintas cafeterías de la capital a pie o en bicicleta. La actividad busca poner en valor la cultura del café y fortalecer la gastronomía local.

En los últimos años, las cafeterías se han consolidado como espacios de encuentro, recreación y referencia cultural, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de mendocinos y turistas. En este marco, la municipalidad impulsa esta iniciativa con el objetivo de visibilizar tanto a los cafés tradicionales como a las nuevas propuestas de especialidad que enriquecen la oferta gastronómica de la Ciudad.

La actividad se desarrollará el sábado 30 de mayo a las 17:30 horas, con punto de encuentro en el corpóreo Amo Mendoza de plaza Independencia. Desde allí, los participantes podrán optar por realizar el circuito de manera peatonal o en bicicleta, recorriendo distintas cafeterías seleccionadas donde habrá degustaciones y propuestas especiales.



Además de ofrecer una experiencia recreativa diferente, el “Tour del Cafecito” busca acompañar al sector gastronómico local, incentivar el consumo de cercanía y seguir potenciando a la Ciudad de Mendoza como un destino turístico innovador y en constante crecimiento.

Cada grupo contará con cupos limitados y estará acompañado por guías del municipio, quienes compartirán historias y curiosidades de los espacios visitados.



Los recorridos se realizarán en simultáneo y estarán divididos de la siguiente manera:

Circuito en bicicleta

Mucho Café, Paloma Bakery, Moka & Xocolatl y Ganache.

Circuitos peatonales

Fran, Olivia Pastelería y Café y El Cafetín del Centro.

Via Civit, Essenza Pastelería y Café y Santa Cafetería.

Una Pausita Mendocina, Mushi y La Madriguera.

El Cortadito, Ethiopia y Delis.

Mulato, Casa Maro y 7.30 Café.

Información general: