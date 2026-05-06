Mi Patria en la Ciudad: Mayo de tradición y encuentro

La ciudad de Mendoza propone “Mi Patria en la Ciudad” para celebrar el mes del 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Con el objetivo de poner en valor la identidad nacional y celebrar las raíces culturales argentinas, la municipalidad de la ciudad de Mendoza lanza el ciclo "Mi Patria en la Ciudad", una propuesta integral que invita a vecinos y turistas a disfrutar de experiencias únicas durante el mes más patriótico del año.



La agenda, que se desarrolla durante todo mayo, reúne actividades que combinan historia, música, danza, turismo urbano y enogastronomía en distintos espacios emblemáticos de la capital mendocina. Uno de los ejes destacados es “Brindemos por la Patria”, una experiencia que se lleva a cabo hasta fin de mes, de miércoles a viernes, a las 12 del mediodía, en la Sala del Vino de la Municipalidad.



La propuesta incluye degustación y una visita a la Terraza Mirador, ofreciendo una perspectiva diferente de la Capital Internacional del Vino. La actividad tiene costo y las entradas pueden adquirirse a través de Entradaweb. El lunes 11, en conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino, se realizará “Entonemos juntos nuestro himno nacional”, una intervención artística con música y danza en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. Será desde las 12.30 y se espera la participación de quienes transitan a diario el centro de la Ciudad. El miércoles 13, a las 17:30 horas, tendrá lugar una edición especial de “Sabor a Ciudad”, titulada “Edificios Icónicos en una Ciudad del Maridaje”. Este recorrido invitará a descubrir espacios emblemáticos como el Hotel Hyatt, el Pasaje San Martín y el Edificio Gómez, entre otros, fusionando patrimonio arquitectónico y experiencias sensoriales. El jueves 14, a las 18:30 horas, el Museo Casa de San Martín será escenario de la presentación del libro “Área histórica del sitio y casa de San Martín en la Ciudad de Mendoza. Casa natal de Merceditas”, de Luis Caballero. La actividad será con entrada sin costo. Para el sábado 16, a las 12:00 horas, el ciclo se concentra en el Pasaje San Martín que se vestirá de celeste y blanco con una propuesta que incluirá música en vivo, degustación de vinos y entrega de escarapelas. La actividad se enmarca en el ciclo Camino al Centenario y será sin costo.

Mi Patria en la Ciudad continúa el martes 19, a las 19:00 horas, con una nueva edición del Cementerio Nocturno, en un recorrido especial dedicado a las tumbas de “Patriotas”. La actividad será gratuita, aunque con cupos limitados, y requerirá inscripción previa a través de Entradaweb. El miércoles 20, a las 18:00 horas, se realizará el “Circuito Patrio”, que en esta ocasión incluirá una “Noche de Peña en Ahijuna”, combinando historia y gastronomía en un ambiente tradicional. La actividad tiene costo y las entradas estarán disponibles en Entradaweb. Para cerrar, el viernes 22, a las 16:00 horas, la Nave Cultural volverá a ser sede de la gran “Mateada Patriótica”, un encuentro abierto y gratuito pensado para compartir tradiciones, música y sabores típicos en comunidad. Habrá shows de danzas típicas, música folclórica y gastronomía cuyana para vivir la tarde en familia en formato de picnic.



De esta manera, Mi Patria en la Ciudad se ofrece como una invitación a redescubrir la Ciudad de Mendoza desde una mirada patriótica, celebrando nuestra identidad en cada rincón de la capital mendocina.