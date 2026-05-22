Los lentos latinos vuelven al Teatro Mendoza

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La banda Golden Maker’s ofrecerá el próximo 29 de mayo un espectáculo especial en el Teatro Mendoza. Bajo el nombre “Lentos Latinos”, el grupo promete una noche atravesada por la nostalgia, los recuerdos y las canciones románticas que marcaron distintas épocas. El concierto comenzará a las 21 y las entradas ya están disponibles.

Un recorrido por clásicos inolvidables

La propuesta apunta a reunir sobre un mismo escenario algunas de las baladas más populares de las últimas décadas. El repertorio incluirá temas de artistas que dejaron huella en la música latina e internacional, como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Ricardo Montaner y Laura Pausini, entre otros referentes del género romántico.

También sonarán canciones de Tamara, Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Franco De Vita y Marco Antonio Solís. La idea es generar un viaje emocional a través de temas que siguen presentes en reuniones familiares, fiestas y momentos importantes de muchas personas.

Una noche pensada para emocionar

Desde la producción señalaron que el show fue diseñado para que el público pueda revivir canciones que forman parte de su historia personal. Golden Maker’s apuesta a una puesta en escena íntima y cercana, acompañada por interpretaciones que buscan respetar el espíritu original de cada tema.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Mendoza, uno de los espacios culturales más tradicionales de la Ciudad de Mendoza. La elección del lugar no es casual. El teatro suele recibir espectáculos musicales que convocan a públicos de distintas generaciones y que priorizan la experiencia en vivo y la conexión con las emociones.

Entradas y detalles del espectáculo

El evento es organizado por El Buey Producciones y las entradas pueden conseguirse a través de Entradaweb. La expectativa es alta debido al interés que despiertan este tipo de propuestas centradas en grandes clásicos románticos.

“Lentos Latinos” buscará convertirse en una de esas noches especiales donde las canciones funcionan como puente entre generaciones. Un encuentro para cantar, recordar y volver a escuchar en vivo melodías que siguen vigentes con el paso del tiempo.