Una guía revela secretos del Parque Sarmiento

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan presentó una nueva guía educativa destinada a identificar huellas de mamíferos en el Parque Provincial Presidente Sarmiento y zonas cercanas. La iniciativa fue desarrollada junto a Fundación Azara, Fundación EOS y Bodega Xumek, con el objetivo de promover la educación ambiental y el cuidado de la fauna silvestre.

Una herramienta para aprender en contacto con la naturaleza

La publicación busca acercar a estudiantes, visitantes y vecinos al conocimiento de las especies que habitan el área protegida a través de la observación de rastros y señales en el ambiente. La propuesta permite reconocer la presencia de animales sin intervenir en su comportamiento ni alterar el equilibrio natural del ecosistema.

Desde la Secretaría de Ambiente explicaron que la guía forma parte de una serie de acciones destinadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad y las áreas protegidas provinciales. La intención es generar mayor conciencia sobre la biodiversidad de San Juan y la importancia de conservarla.

El parque, ubicado en el departamento Zonda, es uno de los espacios naturales más importantes de la provincia. Allí conviven ambientes de precordillera y humedales temporarios que sirven de refugio para numerosas especies animales. Cada año, cientos de estudiantes y visitantes recorren el lugar en actividades educativas y recreativas vinculadas a la naturaleza.

Cómo identificar especies a través de sus huellas

La guía incorpora ilustraciones e información detallada sobre mamíferos de mediano y gran porte presentes en el parque y sus alrededores. Entre las especies destacadas aparecen el Puma, el Zorro colorado, el Gato montés, el Guanaco y el Coipo.

En cada caso, se detallan las características de las huellas y los hábitos de las especies, permitiendo que quienes recorran el parque puedan reconocer rastros y comprender mejor el rol que cumplen los animales dentro de los ecosistemas naturales.

Además, el material presta especial atención a especies vinculadas a ambientes de humedal y precordillera, fortaleciendo el conocimiento sobre la riqueza biológica que existe en esta región de San Juan.

Educación ambiental y conservación

Otro de los aspectos que incorpora la guía es información sobre fauna doméstica y especies exóticas. El objetivo es explicar cómo ciertas prácticas humanas pueden afectar el equilibrio ambiental y generar impactos negativos sobre la fauna autóctona.

La iniciativa apunta a transformar cada visita al parque en una experiencia de aprendizaje y observación consciente de la naturaleza. A través de herramientas simples y accesibles, se busca que más personas conozcan y valoren el patrimonio natural sanjuanino.

Con este trabajo conjunto, la Secretaría de Ambiente, Fundación Azara y Fundación EOS continúan impulsando acciones orientadas a la conservación, la educación ambiental y el fortalecimiento de las áreas protegidas de la provincia.