Ruta 40: choque, vuelco y tres personas heridas

Un fuerte choque entre un auto y una motocicleta dejó tres personas heridas sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 3319, en Lavalle. Tras el impacto, el Peugeot 206 volcó y hubo personas atrapadas. Bomberos, policías y médicos llegaron rápidamente para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se registró pasando la zona de El Pastal, en jurisdicción de Lavalle. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el siniestro involucró a un Peugeot 206 y una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y el automóvil terminó volcando a un costado de la ruta. La escena generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar debido a la magnitud del impacto y la presencia de personas atrapadas dentro del vehículo.

Minutos después comenzaron a llegar distintos equipos de emergencia. En el operativo trabajó personal de la Policía de Mendoza, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Lavalle y Defensa Civil de Las Heras. Los rescatistas realizaron tareas para liberar a los ocupantes y asegurar la zona mientras se desarrollaban las primeras pericias. El tránsito en ese sector presentó complicaciones durante varios minutos debido al despliegue de ambulancias y móviles de emergencia.

El estado de los heridos

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a las tres personas involucradas y luego las trasladaron al hospital para una atención más compleja. La situación más delicada fue la de la acompañante de la motocicleta. Según la información oficial, la mujer sufrió una fractura expuesta y un traumatismo encéfalo craneano, lesiones consideradas de gravedad y que requieren seguimiento médico permanente. Los médicos actuaron rápidamente para estabilizarla antes del traslado.

En tanto, los otros dos involucrados también presentaron distintos traumatismos producto de la violencia del choque y del vuelco posterior. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre su evolución, las autoridades confirmaron que todos recibieron atención médica inmediata. Las imágenes posteriores al accidente mostraron daños importantes tanto en el automóvil como en la motocicleta, reflejando la intensidad del impacto ocurrido sobre la Ruta 40.

Operativo y pericias en la zona

El accidente volvió a poner el foco sobre la circulación en rutas mendocinas y la necesidad de extremar cuidados al conducir. Durante varias horas, efectivos policiales trabajaron para ordenar el tránsito y permitir el desarrollo de las pericias correspondientes. Los investigadores intentan establecer cómo se produjo la colisión y determinar la mecánica exacta del hecho. Para eso se relevaron huellas sobre el asfalto, posiciones finales de los vehículos y testimonios de personas que se encontraban en el lugar.

La presencia de bomberos y personal de Defensa Civil fue clave para asistir rápidamente a las víctimas atrapadas y evitar mayores riesgos en la zona del vuelco. También se realizaron tareas preventivas para impedir nuevos incidentes mientras se desarrollaba el operativo. El caso quedó bajo investigación y no se descartan nuevas medidas a partir de los resultados periciales y de los informes médicos de las personas heridas.