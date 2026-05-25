El mayor congreso cardio llega a Rosario 2026

Rosario reúne a expertos clave en cardiología

Del 28 al 30 de mayo se realizará en Rosario el 43º Congreso Nacional de Cardiología organizado por la Federación Argentina de Cardiología. El encuentro convocará a profesionales de todo el país y del exterior para debatir avances médicos, prevención y nuevas tecnologías vinculadas a la salud cardiovascular. Además, habrá actividades gratuitas y transmisiones abiertas para la comunidad.

Un encuentro clave para la salud cardiovascular

El Congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones Metropolitano y contará con la presencia de médicos, investigadores y especialistas de distintas provincias argentinas. Durante tres días se abordarán temas relacionados con infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, arritmias, obesidad, diabetes y prevención cardiovascular.

Según explicó el doctor Juan Erriest, el evento representa uno de los encuentros más importantes de la cardiología argentina. También destacó que el intercambio entre especialistas permite compartir avances científicos y nuevas estrategias terapéuticas aplicadas a pacientes.

Uno de los ejes centrales será el impacto de la inteligencia artificial en la medicina cardiovascular. Los especialistas debatirán cómo estas herramientas comienzan a transformar diagnósticos, tratamientos y sistemas de atención médica en distintos países.

Rosario reúne a expertos clave en cardiología

Más de 430 investigaciones presentadas

Esta edición del Congreso alcanzó una cifra récord de trabajos científicos. En total, se recibieron 431 investigaciones presentadas por profesionales y equipos médicos de distintas regiones del país.

El presidente de la FAC, Diego Federico Echazarreta, destacó que el número refleja el crecimiento científico de la institución y el interés de los profesionales por participar del encuentro.

Más de la mitad de los trabajos serán expuestos de forma oral ante especialistas y asistentes. Además, algunos fueron seleccionados para publicaciones científicas y otros recibirán premios especiales durante las jornadas del Congreso.

Las investigaciones incluyen estudios sobre rehabilitación cardiovascular, prevención, enfermedades cardíacas en mujeres, cardiopatías congénitas, salud ambiental y nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes.

Referentes internacionales y nuevas tecnologías

El Congreso contará con 48 disertantes extranjeros presentes en Rosario y otros nueve especialistas que participarán mediante streaming. Entre ellos sobresale el reconocido cardiólogo Valentín Fuster, referente mundial en investigación cardiovascular.

También participarán Marcelo Di Carli, profesor de Harvard Medical School; Juan Carlos Plana, del Texas Heart Institute; Arturo Evangelista Masip, de la Universidad de Barcelona; y Doménico Corrado, integrante de la Sociedad Europea de Cardiología.

Otro de los invitados será el periodista Hugo Alconada Mon, quien brindará una charla sobre periodismo de investigación y ficción, sumando una mirada vinculada a la comunicación y la sociedad dentro de la agenda del evento.

Además, estudiantes de medicina podrán participar de un taller especial sobre arritmias dictado por el médico argentino Adrián Baranchuk, profesor de la Universidad Kingston de Canadá.

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Actividades abiertas para toda la comunidad

El Congreso también incluirá actividades gratuitas destinadas al público general. El objetivo es acercar información sobre prevención, hábitos saludables y primeros auxilios cardiovasculares.

El martes 26 de mayo se realizará la charla “Alimentá tu corazón”, organizada por la Sociedad de Cardiología de Rosario. Allí se abordarán temas vinculados a alimentación saludable y prevención de enfermedades cardíacas.

En tanto, el domingo 31 de mayo habrá una jornada sobre RCP y evaluación predeportiva en la zona de Oroño y el río, organizada junto a la Secretaría de Deportes de Santa Fe.

A través de streaming, cualquier persona podrá acceder a charlas sobre hipertensión arterial, obesidad, ejercicio físico, estrés y diabetes. Las transmisiones estarán disponibles mediante los canales oficiales de FAC y Comunidad FAC en YouTube y redes sociales.

Ciencia, prevención y mirada federal

Uno de los aspectos destacados del Congreso será su perfil federal. Profesionales de todas las provincias argentinas compartirán experiencias y conocimientos en un mismo espacio, fortaleciendo el intercambio médico y científico.

Durante las jornadas también se presentarán libros, consensos médicos, registros clínicos y materiales desarrollados por integrantes de la FAC durante el último año. Muchas de esas publicaciones forman parte de investigaciones aplicadas directamente a la práctica médica diaria.

El encuentro buscará combinar ciencia, prevención y participación comunitaria. A través de actividades presenciales y transmisiones online, la organización apunta a acercar información médica de calidad tanto a profesionales como a personas interesadas en mejorar su salud cardiovascular.

Con una agenda amplia y la presencia de especialistas internacionales, Rosario volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para la cardiología argentina y latinoamericana.