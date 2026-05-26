Las Gladiadoras K-Pop llegan a Mendoza

Gladiadors POP

El fenómeno internacional “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” llegará a Mendoza en junio con dos funciones que prometen una experiencia diferente para los fanáticos del pop coreano. El show se presentará el 5 de junio en el Teatro Roma de San Rafael y el 6 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, con una producción que combina música en vivo, tecnología y coreografías de alto impacto.

Un show pensado para sorprender

La propuesta forma parte de la Gira Internacional 2026 y desembarcará en la provincia de la mano de Yendo Producciones. Según adelantaron los organizadores, el espectáculo apunta a ofrecer una experiencia inmersiva que va mucho más allá de un recital convencional.

La puesta en escena incluirá una pantalla LED gigante de alta definición, efectos especiales, iluminación robótica y recursos visuales diseñados para transportar al público a distintos escenarios y universos inspirados en batallas épicas. También habrá efectos atmosféricos y pirotecnia controlada para reforzar el impacto visual durante toda la presentación.

El espectáculo estará protagonizado por tres artistas que buscarán combinar la estética y energía del K-Pop con una impronta teatral y cinematográfica. La propuesta apunta especialmente al público joven, aunque también busca atraer a quienes disfrutan de grandes producciones en vivo.

Música en vivo y una apuesta diferente

Uno de los aspectos destacados de “Golden Power” será la incorporación de músicos en vivo. A diferencia de muchos shows tradicionales del género, el espectáculo contará con guitarra eléctrica, bajo y teclados ejecutados sobre el escenario, aportando un sonido más potente y cercano al rock.

La propuesta musical estará acompañada por un cuerpo de baile masculino que participará de las coreografías junto a las protagonistas. La sincronización y el despliegue físico serán parte central de una puesta que promete mantener la adrenalina desde el inicio hasta el cierre.

Desde la producción señalaron que el objetivo es ofrecer un espectáculo de nivel internacional, combinando tecnología, danza y música en vivo en una experiencia integral. Mendoza será una de las paradas argentinas de esta gira que recorrerá distintos escenarios durante 2026.

Dos funciones en Mendoza

La primera presentación será el viernes 5 de junio en el Teatro Roma, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen. Al día siguiente, el sábado 6, el espectáculo llegará al Teatro Plaza, uno de los espacios culturales más importantes del Gran Mendoza.

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como en las boleterías de ambos teatros. La expectativa es alta entre los seguidores del K-Pop y del entretenimiento asiático, un fenómeno que en los últimos años ganó cada vez más presencia en Argentina.

Con una combinación de música, efectos visuales y escenografía de gran escala, “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” buscará convertir sus presentaciones en Mendoza en una experiencia inolvidable para el público local.