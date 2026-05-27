Una multitud en la primera etapa del Desafío Ruta 40

Cuando los primeros rayos de sol empezaron a calentar el asfalto del Circuito San Juan Villicum, el ambiente ya anticipaba lo que sería una jornada de pura supervivencia. No hubo margen para el calentamiento previo ni para especulaciones: la primera etapa de este Desafío Ruta 40 2026 dejó en claro que el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) no regala absolutamente nada.

En el recorrido de 340 kilómetros, los pilotos se encontraron con ríos secos, que son verdaderas trampas de piedra suelta, caminos técnicos que exigen brazos de acero y esa navegación fina donde un segundo de distracción se paga con minutos de retraso en el cronómetro.

Desafío Ruta 40, Con la Gente

Autos

En la categoría no hubo lógica, tenien do en cuenta los los nombres consagrados que llegaron a San Juan, pues el polaco Eryk Goczal, que enero ya había ganado una etapa en el Dakar, se quedó con el primer puesto con su Toyota.

Su victoria fue por apenas segundos sobre el estadounidense Mitch Guthrie y el eterno "Matador" Carlos Sainz —quien demostró su vigencia con la Ford Raptor.

La otra gran historia del día la protagonizó Kevin Benavides. Ver el buzo del salteño arriba de un auto Ultimate, navegado por el sanjuanino Lisandro Sisterna, fue el debut más esperado. No arriesgó de más, familiarizándose con su camioneta, cerrando un estreno más que prometedor.

Motos

En las dos ruedas Daniel Sanders decidió salir a buscar la etapa desde el primer kilómetro. El australiano condujo con mucha comodidad y con un ritmo demoledor que le dio una buena ventaja sobre la Honda de Tosha Schareina.

Para los pilotos de motos, la etapa fue un castigo físico ya que el viento y el "fesh-fesh" (polvillo) hicieron que mantenerse en pie fuera una victoria en sí misma. Luciano Benavides, cargando con la presión de abrir pista y lo hizo navegando con inteligencia. Y aunque perdió algo de terreno quedó en una posición expectante.

El rugido se muda al sur

Al caer la tarde, el campamento en el Villicum era un cuadro de caras polvorientas, mecánicos trabajando contrarreloj bajo las luces y pilotos con la mirada fija en el "roadbook" del día siguiente. San Juan cumplió con su promesa de dureza extrema y ahora será el turno de San Rafael, Mendoza, con las dunas del Nihuil como principal escenario para –luego- regresar a nuestra provincia.

Resultados principales

Autos

1° E. Goczal (Polonia) – S. Gospodarczyk (Polonia) – Toyota – 3h33’59”

2° M. Guthrie (Estados Unidos) – K. Walch (Estados Unidos) – Ford – a 50”

3° C. Sainz (España) – D. Oliveras (España) – Ford – a 56”

14° K. Benavidez (Argentina) – L. Sisterna (Argentina – Toyota – a 14’35”

Motos



1° D. Sanders (Australia) – KTM – 3h35’12”

2° T. Schareina (España) – Honda – a 6’02”

3° R. Brabec (Estados Unidos) – Honda – a 7’29”

Moto Rally 2

1° B. Crivilin (Brasil) – Honda – 3h52’59”

11° Alberto Ontiveros (Argentina) – Honda – a 41’06”

Cuatriciclos



1° L. Domínguez (Argentina) – Can Am - 5h 19’ 50”

2° S. Martínez (Bolivia) - Can Am - a 13’03”

3° L. Martínez (Bolivia) – Can Am – a 19’56”

Challenger

1° Alexandre Pinto (Brasil) – B. Oliveira (Brasil) – Taurus – 3h47’14”

Stock

1° S. Peterhansel (Francia) – M. Metge (Francia) – 4h03’07”

SSV

1° González Ferioli (Argentina) – G. Rinaldi (Argentina) – Can Am – 3h56’46”

SI San Juan