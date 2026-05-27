La pesca deportiva impulsa las escapadas de otoño

LAGO CABRA CORRAL

Con la llegada de las bajas temperaturas, distintos destinos turísticos de Argentina comienzan a recibir a viajeros que buscan combinar descanso, paisajes naturales y actividades outdoor. En ese escenario, la temporada del pejerrey vuelve a posicionarse como una de las propuestas más elegidas para las escapadas de otoño e invierno, especialmente en lagunas, diques y embalses de diferentes regiones del país.

La pesca se suma al turismo de naturaleza

La pesca deportiva dejó de ser una actividad exclusiva para aficionados y pasó a integrarse a experiencias turísticas más amplias. Cada vez más personas aprovechan los fines de semana largos o escapadas cortas para recorrer destinos donde el aire libre, la gastronomía regional y el contacto con la naturaleza forman parte de la propuesta.

Desde Spinit, marca vinculada al mundo outdoor y la pesca deportiva, aseguran que esta tendencia crece año tras año. “La pesca hoy forma parte de una experiencia mucho más amplia. Muchas personas eligen destinos donde pueden combinar aire libre, descanso, buena gastronomía y actividades en contacto con la naturaleza”, explicó Wilmar Merino.

La pesca del pejerrey tiene además una particularidad: atraviesa gran parte del territorio argentino y ofrece escenarios muy diferentes según la región. Hay opciones que van desde lagunas bonaerenses y diques serranos hasta embalses de montaña y destinos marítimos en la Patagonia.

Destinos que ganan visitantes en otoño

Entre los lugares más elegidos aparece la laguna de Melincué, en Santa Fe, reconocida por combinar pesca deportiva y vida al aire libre en uno de los humedales más importantes del país. Córdoba también concentra varios de los escenarios históricos para esta actividad, como Cerro Pelado, Embalse Río Tercero, Los Molinos y San Roque, donde además se suman propuestas turísticas vinculadas a las sierras y los deportes náuticos.

En la región de Cuyo, San Juan y Mendoza también se consolidan como destinos fuertes para el turismo outdoor. Dique Cuesta del Viento, Punta Negra y Ullum, en territorio sanjuanino, atraen visitantes por sus paisajes de montaña y actividades acuáticas. En Mendoza, sitios como El Carrizal, Potrerillos y Los Reyunos ofrecen alternativas que combinan pesca, turismo aventura y gastronomía regional.

El norte argentino suma otra experiencia, con embalses rodeados de cerros y pueblos turísticos. El Cadillal, Tafí del Valle y Cabra Corral aparecen entre las opciones más buscadas por quienes desean combinar naturaleza y cultura local. Mientras tanto, en la Patagonia, destinos como Puerto Madryn, Las Grutas y San Blas mantienen el atractivo de unir pesca, mar y fauna en un mismo recorrido.





Una tendencia que crece en todo el país

La provincia de Buenos Aires continúa siendo uno de los grandes puntos históricos para la pesca del pejerrey. Lagunas y pesqueros distribuidos por la Cuenca del Salado reúnen cada temporada a familias y viajeros que encuentran en estas escapadas una manera accesible de disfrutar del aire libre. Localidades como Lezama, Castelli, General Belgrano y Chascomús mantienen vigente ese espíritu rutero asociado a los viajes cortos de fin de semana.

A esto se suman las propuestas costeras en el Río de la Plata, las escolleras de Mar del Plata y distintos muelles de la Costa Atlántica, que permiten disfrutar de experiencias urbanas sin alejarse demasiado de los principales centros turísticos.

Para el sector outdoor, el crecimiento de estas escapadas refleja un cambio en las preferencias de los viajeros. Hoy, muchas personas priorizan actividades ligadas al bienestar, la naturaleza y las experiencias simples. En ese contexto, la temporada del pejerrey vuelve a consolidarse como una excusa ideal para recorrer Argentina desde otra mirada.