La pesca deportiva impulsa las escapadas de otoño
Sociedad27/05/2026Redacción CuyoNoticias
Lagunas, diques y embalses de todo el país atraen a turistas que buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre, para disfrutar.
Te puede interesar
Redacción CuyoNoticiasSociedad26/05/2026
Fundación Grupo Sancor Seguros e INAES lanzan un concurso federal para impulsar proyectos cooperativos en niveles primario y secundario.
San Luis vibró con un desfile patrio multitudinario
Periodistas CuyoNoticiasSociedad25/05/2026
Miles de personas acompañaron el desfile cívico-militar en avenida España durante el festejo por el 216° aniversario patrio.
San Juan se vistió de fiesta por el 25 de Mayo
Periodistas CuyoNoticiasSociedad25/05/2026
Miles de personas participaron del desfile cívico-militar en Capital, en una jornada con estudiantes, fuerzas armadas y tradiciones.
San Juan inició los festejos del 25 de mayo en el Bicentenario
Periodistas CuyoNoticiasSociedad24/05/2026
La gala patria “Hilos de Revolución”, propuesta artística reafirmando la identidad nacional en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo
Antorchas y memoria en la histórica Procesión
Periodistas CuyoNoticiasSociedad24/05/2026
Estudiantes, familias y autoridades participaron de la 110° Procesión Cívica de la Escuela Normal en San Luis.
Más de mil artistas brillaron en el gran Pericón
Periodistas CuyoNoticiasSociedad24/05/2026
Miles de personas participaron del Gran Pericón Nacional en Juana Koslay durante los festejos por un nuevo aniversario del 25 de Mayo.
TuBi alcanzó 9.274 entregas y llegó a Molles
Periodistas CuyoNoticiasSociedad23/05/2026
Nueve estudiantes de la Escuela N°237 recibieron bicicletas en Los Molles. El plan TuBi ya superó las 9.200 entregas en San Luis.
Una guía revela secretos del Parque Sarmiento
Redacción CuyoNoticiasSociedad22/05/2026
La publicación enseña a reconocer huellas de mamíferos y busca fortalecer la educación ambiental en San Juan.
Lo más visto
Una multitud en la primera etapa del Desafío Ruta 40
Deportes CuyoNoticiasDeportes27/05/2026
Las zonas de espectadores en Albardón reunieron a miles de sanjuaninos y visitantes para ver a los mejores pilotos del mundo de rally raid.
Viajes compartidos: llega BlaBlaCar y apunta al interior
Redacción CuyoNoticiasEconomía27/05/2026
La plataforma de viajes compartidos llega al país y promete reducir costos de traslado en medio del aumento del combustible.
La pesca deportiva impulsa las escapadas de otoño
Redacción CuyoNoticiasSociedad27/05/2026
Lagunas, diques y embalses de todo el país atraen a turistas que buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre, para disfrutar.
San Luis fortalece su red ferroviaria y la producción
Redacción CuyoNoticiasEconomía27/05/2026
Un tren de 44 vagones salió desde la ZAL de Villa Mercedes con producción regional rumbo al puerto de Buenos Aires.
Hallan sin vida a un hombre en una casa vacía
Periodistas CuyoNoticiasPoliciales27/05/2026
La víctima tenía 66 años y vivía en situación de calle. Investigan las causas de la muerte en una vivienda abandonada de Capital de San Juan.