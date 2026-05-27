La TuBi suma salud y movilidad en las escuelas

TuBi: bicis que cambian la vida escolar diaria

La entrega de bicicletas del plan TuBi volvió a transformar una jornada escolar en la ciudad de San Luis. Esta vez, 11 estudiantes de 5° año de la Escuela N°66 ‘Monseñor Tibiletti’ recibieron sus rodados durante una actividad especial que coincidió con el aniversario de la institución y la visita del gobernador Claudio Poggi.

Una mañana distinta en la escuela

Desde temprano, los alumnos llegaron con entusiasmo y muchas expectativas. La entrega de las bicicletas generó movimiento en toda la comunidad educativa y se convirtió en uno de los momentos más esperados del día. Entre aplausos, fotos y sonrisas, los estudiantes recibieron las TuBi que ahora formarán parte de su rutina diaria.

La profesora de inglés Andrea Arnau, que trabaja con alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año, destacó el impacto positivo que tiene el programa dentro y fuera del aula. Según contó, los chicos esperaban el acto desde hace días y mostraron una gran alegría al recibir las bicicletas.

“La verdad es que estaban muy contentos, con muchas expectativas. Vinieron tempranito, así que están muy contentos”, explicó la docente durante la actividad realizada en la escuela.

TuBi: bicis que cambian la vida escolar diaria

Más movilidad para los estudiantes

El programa TuBi busca facilitar el traslado de los jóvenes hacia las escuelas y, al mismo tiempo, promover hábitos saludables. Para muchos estudiantes, la bicicleta representa una herramienta concreta para llegar a clases de manera más rápida y económica.

Arnau remarcó que el beneficio no queda solamente en el uso escolar. También permite que los adolescentes incorporen actividad física y tengan más autonomía dentro de sus barrios. La docente señaló que muchos alumnos viven cerca de la institución y utilizan las bicicletas para distintas actividades cotidianas.

“Es una herramienta para que ellos puedan asistir a la escuela y también para hacer hincapié en lo que es la vida saludable y el medio ambiente”, afirmó. Además, destacó que los estudiantes conocen la importancia del cuidado ambiental y valoran este tipo de iniciativas.

TuBi: bicis que cambian la vida escolar diaria

El uso de la bicicleta crece en los barrios

La experiencia del año pasado dejó una señal clara para la comunidad educativa. Según recordó Arnau, varios jóvenes continuaron usando sus bicicletas después de la entrega y las incorporaron a sus actividades diarias.

“No solamente las usan para venir a la escuela, sino también para salir a andar en las tardes y hacer ejercicio”, comentó. Ese uso frecuente permitió que la bicicleta se convierta en una opción habitual para moverse dentro del barrio y compartir tiempo con amigos o familiares.

La presencia de más bicicletas en las calles también refleja un cambio de hábitos entre muchos adolescentes. En distintos sectores de San Luis, el uso de este medio de transporte empezó a ganar espacio por su practicidad, su bajo costo y su aporte al cuidado del ambiente.

Un programa que sigue sumando entregas

El plan TuBi continúa avanzando en diferentes escuelas de la provincia. En cada entrega, los estudiantes reciben bicicletas equipadas para su uso diario, junto con elementos de seguridad y recomendaciones para circular de manera responsable.

La iniciativa apunta especialmente a alumnos de nivel secundario y forma parte de una política orientada a promover la movilidad sustentable. Además del beneficio económico para las familias, el programa busca incentivar la actividad física y reducir el uso de otros medios de transporte en trayectos cortos.

En la Escuela N°66 ‘Monseñor Tibiletti’, la jornada dejó imágenes de alegría y expectativa. Para muchos estudiantes, la bicicleta representa una nueva forma de llegar a clases, compartir tiempo al aire libre y ganar independencia en sus recorridos diarios.