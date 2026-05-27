Conmoción en Ciudad de San Juan por hallazgo en abandono

Un hombre de 66 años que vivía en situación de calle fue encontrado muerto este martes dentro de una vivienda abandonada en Capital, San Juan. El hallazgo ocurrió durante la mañana y movilizó a personal policial, judicial y peritos de Criminalística. Según las primeras evaluaciones, la muerte no habría sido consecuencia de un hecho violento.

Cómo comenzó la investigación

Todo comenzó cerca de las 8:29, cuando personal policial informó a la Unidad de Apoyo Territorial del Ministerio Público Fiscal sobre la denuncia realizada en Comisaría 4ª. Sergio Saavedra relató que alrededor de las 6:30 pasó a visitar a un amigo que pernoctaba en una casa ubicada sobre calle España, antes de General Acha.

Al ingresar al inmueble, encontró al hombre sin signos vitales. Frente a esa situación, decidió dirigirse rápidamente a la dependencia policial para dar aviso y solicitar intervención de las autoridades.

Pocos minutos después, la zona comenzó a llenarse de móviles policiales y equipos de investigación. La escena generó conmoción entre vecinos y personas que conocían a la víctima.

Hallan sin vida a un hombre en una casa vacía

Un hallazgo impactante

De acuerdo con la información preliminar aportada por los investigadores, el cuerpo presentaba señales compatibles con haber permanecido en el lugar durante al menos 24 horas. Esa estimación fue realizada inicialmente por el médico legista que trabajó en la escena.

Las autoridades también indicaron que algunas lesiones visibles en la zona de la cabeza habrían sido provocadas por roedores que se encontraban dentro de la vivienda abandonada. Además, una de las piernas del hombre presentaba un cuadro avanzado de gangrena.

El estado del inmueble y las condiciones en las que vivía la víctima fueron parte de los elementos relevados durante las pericias. La situación generó fuerte impacto entre quienes presenciaron el operativo.

Qué dijeron los investigadores

En el lugar trabajaron el fiscal de caso Roberto Ginsberg, la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, personal de la Brigada de UFI Delitos Especiales y efectivos de División Criminalística de San Juan.

Los especialistas realizaron inspecciones, relevamiento de pruebas y análisis preliminares para intentar establecer qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento. Según las primeras observaciones, no se detectaron indicios claros de participación de terceros.

Por ese motivo, la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales. Sin embargo, los investigadores aclararon que todavía se esperan los resultados oficiales de la autopsia para confirmar esa teoría.

Conmoción por hallazgo en abandono

La autopsia será determinante

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de San Juan, ubicada dentro del Complejo Científico Forense y de Criminalística del Poder Judicial provincial, sobre Avenida Libertad, en Rivadavia.

Allí se realizará la autopsia correspondiente, una medida clave para determinar la causa exacta de muerte. Ese estudio permitirá conocer detalles médicos importantes y confirmar si existía alguna enfermedad previa o complicación de salud relacionada con el fallecimiento.

Personas que conocían al hombre señalaron ante los investigadores que padecía diabetes crónica desde hacía tiempo. También comentaron que una de sus extremidades inferiores estaba gravemente afectada, algo que coincidió con las observaciones iniciales realizadas en la escena.

Hallan sin vida a un hombre en una casa vacía

Un caso que abrió debate social

El hecho volvió a poner en discusión las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas en situación de calle. La víctima vivía en una casa abandonada y, según relataron allegados, enfrentaba problemas de salud desde hacía varios años.

Mientras continúa la investigación judicial, las autoridades mantienen abiertas las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. Por ahora, la causa sigue bajo análisis de la UFI de Delitos Especiales, a la espera de los informes forenses que podrían aportar definiciones en las próximas horas.