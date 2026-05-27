La magia de la luna llena regresa a Ischigualasto

ischigualasto estrellas

El Parque Provincial Ischigualasto volverá a abrir sus puertas durante la noche para una nueva edición del tradicional Circuito de Luna Llena. La propuesta se desarrollará entre el 29 y el 31 de mayo y el 1 de junio, permitiendo a turistas y residentes recorrer uno de los paisajes más impactantes del país bajo la iluminación natural de la luna.

Una experiencia distinta en el Valle de la Luna

La actividad invita a descubrir las geoformas, paredones y senderos del parque en un contexto completamente diferente al habitual. Durante la noche, el paisaje adquiere una atmósfera especial que transforma el recorrido en una experiencia sensorial marcada por el silencio, la inmensidad del entorno y la luz lunar sobre las formaciones rocosas.

El circuito nocturno es una de las propuestas más esperadas del calendario turístico sanjuanino. Cada edición reúne visitantes de distintos puntos del país que buscan observar el denominado Valle de la Luna desde otra perspectiva. La experiencia combina naturaleza, turismo y observación del paisaje en uno de los sitios geológicos más importantes de Argentina.

Patrimonio natural y recorridos guiados

Durante la visita, los asistentes estarán acompañados por guías especializados que brindarán información sobre la riqueza geológica y paleontológica del lugar. El parque fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y es reconocido internacionalmente por la importancia de sus restos fósiles y formaciones naturales.

A lo largo del recorrido, los visitantes pueden conocer detalles sobre la historia del sitio, la formación del paisaje y las características que convierten a Ischigualasto en un escenario único en el mundo. La iluminación natural de la luna permite además apreciar relieves y tonalidades que durante el día pasan desapercibidos.

Fechas, entradas y consultas

Las fechas habilitadas para participar del Circuito de Luna Llena son el 29, 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. Las entradas se pueden adquirir a través de Ischigualasto Turismo.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan destacaron que la propuesta busca seguir impulsando actividades vinculadas al turismo de naturaleza y experiencias al aire libre. Además, recordaron que quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos 264-4570879 y 264-4186119.

La actividad se consolida cada año como una de las experiencias más atractivas del turismo regional y una oportunidad para conocer el parque en un entorno completamente distinto, donde la luna llena se convierte en protagonista absoluta del paisaje sanjuanino.