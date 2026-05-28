La Lepra mendocina gana en todas partes

Independiente Rivadavia totalizó 16 puntos.....los mismos que consiguieron los otros tres equipos del grupo todos juntos, impresionante, la delantera más efectiva con 15 tantos (como bonus teniendo al goledor de la presente edición de Copa Libertadores, Alex Arce con 8 conquistas) y la balla menos vencida con 6 goles.

Los bolivianos estaban obligados a ganar porque Fluminense (jugaban al mismo horario) le ganaba a La Guaira, ni el empate le servía pero se encontró con un equipo como el azul que pasa por su mejor momento, Bolivar, tercero en el grupo tendrá la chance de ahora en mas de "engancharse" en la Sudamericana.

Copa Libertadores, Independiente Rivadavia, Bolivar

En tiempo de descuento de la etapa inicial llegó el primer gol, asistencia de Matías Fernández para Leonel Bucca. largo tranco para definir con un zurdazo y poner arriba a la lepra, no se hablaba tanto de merecimientos sino mas bien de jerarquía de plantel teniendo el Azul a sus máximas figuras en el banco.

A los 10 minutos del complemento lo igualó Mathews con un remate desde larga distancia, se tuvo fe y le pegó, un desvío en otro jugador boliviano cambió la trayectoria engañando al muy seguro Bolcato que apenas minutos antes había tenido dos oportunisimas salvadas en el arco de los mendocinos.

Lo dicho, a Bolivar no le servía el empate e Independiente Rivadavia con el primer puesto asegurado, era buen resultado el empate para terminar invicto en la fase de grupos. Todo definido los goles llegaron sobre la experación misma del partido a través de Villa y Crego para redondear el 3 a 1 final.

El colombiano se fue, se fue y llegó al area grande para rematar y vencer a Lampe el arquero bolivariano, despues empujó hacia el fondo de la red una pelota de Crego que no pudo retener el uno, aunque la conquista fue de Crego para el árbitro ecuatoriano. Excelente campaña de la Lepra en la Libertadores.

Síntesis

Bolívar: 1

Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Ignacio Gariglio, Xavier Arreaga, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Carlos Melgar; Patricio Rodríguez, Martín Cauteruccio, Dorny Romero. DT: Alejandro Restrepo./ Cambios: Lucas Chávez por Melgar y Luis Paz por J. Sagredo (B), Santiago Echeverría por Garigilio y John García por P. Rodríguez (B), 39′ Erwin Saavedra por Matheus (B)

Independiente Rivadavia: 3

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, José Florentín; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Sebastián Villa por Florentín, Rodrigo Atencio por Fernández y Leonard Costa por Studer, Diego Crego por Sartori y Alessandro Riep por Bucca,

Goles: PT: 52: Bucca (IR). /ST; 10: Matheus (B), 47: Villa (IR), 50: Crego (IR)

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (Ecuador)

Estadio: Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra)