El Programa Creciendo con tu club continúa consolidándose

La obra incluyó la construcción de un pabellón sanitario de 58 metros cuadrados, equipado con vestuarios, duchas y baños. Además de un salón de usos múltiples de 32 metros cuadrados, realizado en mampostería de block y cubierta metálica.

Durante su discurso, el Gobernador destacó el rol fundamental de los clubes en la formación de hábitos saludables y en la contención de niños y adolescentes. “Hoy hay muchas amenazas, la modernidad tiene muchas amenazas con nuestros chicos y adolescentes. Los chicos tienen que estar en la escuela, recreándose sanamente en el club y haciendo actividades deportivas y culturales. El club es el espacio que contiene el tiempo ocioso de los chicos”, expresó el Mandatario.

CAI, Centro Actividades Infantiles

El programa Creciendo con tu club fortalece el desarrollo y consolida las categorías infantojuveniles como una política orientada al fortalecimiento del deporte formativo, acompañando el crecimiento institucional de los clubes y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Con eje en las categorías infantojuveniles, la iniciativa impulsa un proceso de profesionalización deportiva que permite a las instituciones avanzar en organización, planificación y participación competitiva, fortaleciendo el rol de los clubes como espacios de formación, contención y construcción comunitaria.

En este marco, distintas instituciones de la provincia continúan incorporando infraestructura y mejoras que acompañan ese crecimiento deportivo. Durante los últimos días fueron inauguradas nuevas obras en el Club Social y Deportivo La Punta y en Mirador Sporting Club, intervenciones que permiten ampliar espacios de entrenamiento, optimizar la seguridad y mejorar las condiciones para la práctica cotidiana.

Creciendo con tu club, Gobernador Poggi

Lejos de tratarse únicamente de mejoras edilicias, cada avance responde a una mirada integral que busca consolidar clubes más preparados para sostener el crecimiento de sus divisiones formativas y brindar mayores oportunidades a jóvenes deportistas.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que el programa también promueve la capacitación dirigencial, la regularización administrativa y el fortalecimiento institucional, herramientas consideradas fundamentales para garantizar proyectos deportivos sostenibles en el tiempo.

En ese sentido, las inauguraciones continuarán durante la próxima semana con nuevas intervenciones en el Centro de Actividades Infantiles (CAI) de la ciudad de San Luis, el Club Sportivo Villa de la Quebrada y el Club San Martín de Villa Mercedes.

A través de ‘Creciendo con tu Club’, la Provincia profundiza una política que pone al deporte de base en el centro del desarrollo social, fortaleciendo a las instituciones que todos los días contienen, forman y acompañan a miles de chicos en cada barrio.

La iniciativa provincial ya se consolida como una de las principales herramientas de acompañamiento a los clubes, con impacto directo no solo en el deporte, sino también en la generación de trabajo local, la recuperación de espacios comunitarios y la contención de niños y adolescentes a través de actividades deportivas.

Con cada obra finalizada, los clubes fortalecen su rol dentro de los barrios y se consolidan como espacios fundamentales para el encuentro, la formación y la construcción de comunidad, reafirmando una visión de gestión que entiende al deporte como inversión social y motor de futuro para toda la provincia.