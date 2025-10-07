"Crecer con tu club" 14 instituciones más beneficiadas

Reconstruir el tejido social es uno de los cuatro ejes que marcan el rumbo de la gestión. Para lograrlo, el Gobierno provincial ideó ‘Creciendo con Tu Club’, una iniciativa que refuerza el rol social de los clubes en la etapa infantojuvenil, otorgando acompañamiento institucional y financiando las mejoras infraestructurales y la profesionalización del personal.

En este contexto, este lunes, el salón Malvinas Argentinas congregó a los representantes de 14 instituciones deportivas, quienes recibieron de la mano del gobernador Claudio Poggi el decreto que certifica la obtención del financiamiento con el cuál podrán ofrecer mejor acompañamiento a los chicos y jóvenes que se recrean en ellos.

El Primer Mandatario reconoció con sus palabras que “‘Creciendo con tu Club’ no es un programa aislado de un registro. Pretende promover los hábitos saludables de vida, como ustedes saben que promueve el deporte, como dirigentes, como técnicos, como profes, como padres, saben lo que significa el deporte” y añadió que “hoy, las amenazas que tenemos son bravas para los chicos, que tenemos que luchar cuerpo a cuerpo, desde la calle, los peligros de la calle, las adicciones y hasta el mismo celular, en donde se juega y se transforma en una adicción, si no estamos atentos. Por supuesto, primero la familia, después la escuela. Y entonces los chicos, ¿cómo los cuidamos?”. En sintonía con esto, señaló que “la actividad física no solamente promociona la buena salud, sino que tiene un impacto directo en la educación. Además, los deportes en equipo, como ustedes practican, contribuyen también a formar valores, dar un pase, es ser generosos, ser solidarios”

El Gobernador no quiso perder la ocasión de agradecer a cada uno de los dirigentes de los clubes, quienes trabajan ad honorem buscando siempre el beneficio y la contención de los chicos.

Por otro lado, Adelaida Muñiz, secretaria de Deportes, describió brevemente que “el programa fue y es para aquellos clubes que cuentan con niños y adolescentes entre 6 y 16 años. Es algo de un deporte grupal, de manera federada, en ligas o en uniones, oficialmente que estén practicando y que estén institucionalmente atendiendo a eso”. Además, afirmó que “es muy importante la infraestructura, pero más importante es que los chicos se preparen y crezcan, como venimos hablando, con una persona que tenga un título habilitante para tratar el infantojuvenil”.

Para llegar a esta segunda etapa, los clubes debieron realizar la regularización de la entidad ante la dirección de Personería Jurídicas, luego completar una serie de capacitación e incorporar a un representante de las categorías infantojuveniles a la comisión directiva.

Creciendo con Tu Club’ desde la mirada de los beneficiarios

Joel Aberastain es el presidente del Mirador Sporting Club, una asociación que en la categoría infatojuvenil masculina cuenta con 40 chicos y en la femenina con 35 chicas. En esta segunda etapa del programa, el club recibió financiamiento que “será destinado a los coordinadores deportivos y preparadores físicos para profesionalizar el deporte”, expresó Aberastain. Sobre la iniciativa, manifestó: “La verdad que es una ayuda importantísima para el crecimiento y el sostén de los clubes, se está reconstruyendo el tejido social y eso ayuda a la contención de los chicos, principalmente haciendo un deporte en un club que la idea principal siempre es contenerlos”.

Otro de los clubes protagonistas de la tarde fue el Club Deportivo La Punta, el cual cuenta con alrededor de 300 chicos. Su presidente, Hugo Suárez, comentó que el financiamiento que obtuvieron lo invertirán en mejoras de infraestructura. “Nosotros tenemos un inconveniente en nuestra cancha principal, que es que las columnas están dentro de lo que sería el perímetro, muy cerca de lo de la línea de cal, entonces, es un peligro para los chicos”, explicó. En este sentido, “vamos a correr esas torres, las seis torres de iluminación por fuera”. Sin embargo, la institución deportiva no se quedará solo con esa obra: “Lo otro que vamos a hacer es nivelar el terreno para hacer un playón de 40 por 25, un playón donde entra una cancha de futsal, que son las medidas oficiales de futsal. Allí se pueden realizar también diferentes actividades como handball, vóley, básquet”.

Por su parte, Jorge Caro, presidente del Club Sportivo Estudiantes, indicó que actualmente la institución tiene 375 chicos en la categoría Infantojuvenil, 120 juveniles y 70 mayores. El financiamiento percibido será destinado para el coordinador deportivo. “Es tremendamente importante, o sea, sin precedentes en la provincia”, aseguró Caro aseguró, quien precisó que si bien ellos han recibido ayuda del Estado para el desarrollo de los torneos, ninguno había sido dirigido para las categorías infantojuveniles.

Las dos líneas de financiamiento se dividen en tres categorías. Los clubes que poseen de dos a terceras partes de categorías recibirán $500.000 mensuales para desarrollo deportivo y $30 millones anuales para infraestructura; mientras que los que superan las dos terceras partes percibirán $1 millón mensuales y 60$ millones anuales. Por último, la categoría de mayor desarrollo accederá a $1.500.000 mensuales y $100 millones anuales.

Los protagonistas de la tarde fueron el Club Jorge Newbery; Club Gimnasia, Esgrima y Pedernera Unidos; Club Búfalo La Punta; Club Monseñor Zupancic; Club Social y Deportivo Colocasi; Mirador Sporting Club; Club Deportivo La Punta; Club Social y Deportivo Casino; Club Juventud de Cortaderas; Club Barrio Estación Ferro; Club Sportivo Mercedes; Club Búfalos Sanluiseños; Club San Martín de San Luis y el Club Sportivo Estudiantes.