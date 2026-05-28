El skate y la cultura urbana coparon Godoy Cruz

Skatepark-GC

El Godoy Cruz celebró una nueva jornada dedicada a la cultura urbana en el Skatepark San Vicente. La propuesta, realizada en el marco del aniversario departamental, reunió a cientos de jóvenes, familias y amantes del skateboarding en una tarde marcada por el deporte, la música y las expresiones artísticas urbanas.

Una jornada con fuerte participación juvenil

La actividad se desarrolló durante el domingo en el predio ubicado sobre calle Cipolletti y convocó a más de 300 personas a lo largo del día. El encuentro ofreció competencias, exhibiciones y distintas propuestas culturales pensadas especialmente para las juventudes del departamento y visitantes de otros puntos de Mendoza.

Uno de los momentos más esperados fue la competencia “Best Trick”, que se realizó en distintas baterías y categorías. Participaron skaters de nivel básico, intermedio y femenino, quienes mostraron sus habilidades frente al público que acompañó cada pasada desde los alrededores de la pista.

Además, algunos de los mejores skaters mendocinos realizaron demostraciones profesionales que despertaron aplausos y ovaciones entre los asistentes. Las exhibiciones permitieron observar maniobras de alto nivel y reforzaron el crecimiento que viene teniendo el skateboarding en la provincia.

Música, graffiti y cultura urbana

La propuesta no estuvo centrada únicamente en el deporte. Durante toda la tarde también hubo intervenciones de graffiti en vivo y una presentación de rap organizada por la escuela municipal de hip hop, que aportó ritmo y energía al evento.

Las expresiones artísticas urbanas fueron parte fundamental de la jornada y acompañaron el espíritu participativo del encuentro. El skatepark se transformó así en un espacio de convivencia donde convivieron el deporte, el arte callejero y la música.

También participaron emprendedores urbanos que ofrecieron productos y accesorios vinculados a la cultura skater. A esto se sumaron sorteos y entregas de premios durante toda la actividad. En total, se repartieron alrededor de 30 premios y hubo más de diez ganadores entre las distintas competencias.

Un encuentro que reunió a jóvenes de distintos departamentos

La convocatoria no solo incluyó participantes locales. Un grupo de 15 jóvenes provenientes de Rivadavia llegó hasta Godoy Cruz para competir y compartir la experiencia junto a skaters mendocinos.

El encuentro volvió a mostrar el crecimiento de la cultura urbana en Mendoza y el interés de las nuevas generaciones por espacios vinculados al deporte y la expresión artística. Desde el municipio destacaron la importancia de generar propuestas abiertas y gratuitas que promuevan la participación juvenil y fortalezcan los espacios de encuentro comunitario.