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El ITU suma una carrera clave para el futuro en el Este

La propuesta de Redes y Telecomunicaciones del ITU UNCuyo busca formar profesionales para un sector con alta demanda laboral.
Tecnología28/05/2026Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
ITU redes telecomunicaciones
ITU redes telecomunicaciones

El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo abrió las inscripciones para una nueva edición de la Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y Telecomunicaciones, una carrera orientada especialmente a estudiantes del Este mendocino. La propuesta se dicta en San Martín y apunta a responder a la creciente demanda laboral vinculada al sector tecnológico y de las comunicaciones.

Una carrera pensada para el Este provincial

La oferta académica está destinada principalmente a personas que viven en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La formación tiene una duración de dos años y medio y permite adquirir conocimientos técnicos vinculados a redes informáticas, telecomunicaciones y sistemas de conectividad.

Desde el ITU señalaron que quienes deseen inscribirse tienen tiempo hasta el 29 de mayo para completar la preinscripción y cargar la documentación requerida de manera virtual. Entre los requisitos figuran el DNI escaneado, constancias de finalización de estudios secundarios y una foto carnet digital.

Además, los interesados podrán realizar consultas a través de los correos electrónicos habilitados por la institución para acompañar el proceso de ingreso.

Formación para un sector con alta demanda

La Tecnicatura en Redes de Datos y Telecomunicaciones busca formar profesionales capaces de instalar, configurar y administrar sistemas de comunicación en distintos entornos tecnológicos. Durante la cursada, los estudiantes adquieren herramientas para trabajar con redes locales y redes de área amplia, además de aprender sobre mantenimiento de equipos, servidores y sistemas de transmisión de datos.

La carrera también incluye contenidos vinculados a seguridad informática, optimización de redes y diagnóstico de necesidades tecnológicas. Esto permite que los futuros egresados puedan desempeñarse tanto en tareas técnicas como en proyectos de infraestructura y asesoramiento tecnológico.

Desde la institución destacaron que el perfil profesional tiene actualmente una fuerte demanda en empresas proveedoras de Internet, telefonía, industrias tecnológicas y organismos públicos y privados que dependen de redes internas para operar.

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Salida laboral y oportunidades de crecimiento

El crecimiento de la conectividad y los servicios digitales convirtió a las telecomunicaciones en uno de los sectores con mayores posibilidades de inserción laboral. La expansión del comercio electrónico, el trabajo remoto y la necesidad de mejorar infraestructuras tecnológicas aumentaron la demanda de técnicos especializados en redes y sistemas de comunicación.

En ese contexto, el ITU busca acercar una propuesta educativa vinculada a las necesidades productivas de la región. La carrera permite además desarrollar competencias para diseñar proyectos tecnológicos, gestionar usuarios y brindar soporte técnico en distintos tipos de organizaciones.

Quienes deseen obtener más información sobre la inscripción y los requisitos pueden ingresar a ITU UNCUYO o comunicarse a través de los canales oficiales de la institución.

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