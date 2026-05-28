Acovi reunió al sector para informar sobre reforma laboral

Acovi y la Cooperativa de Provisión de Servicios Vitivinícolas y Enológicos realizaron una jornada de capacitación sobre reforma laboral destinada a cooperativas, productores y profesionales vinculados al sector vitivinícola. El encuentro estuvo centrado en los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral y reunió a especialistas en derecho laboral, liquidación de sueldos y asesoramiento empresarial.

Un espacio de formación para cooperativas

La actividad formó parte del programa de capacitación que impulsa Acovi para fortalecer perfiles técnicos y profesionales dentro del sistema cooperativo. Durante la jornada participaron representantes de cooperativas vitivinícolas de distintos puntos de Mendoza, quienes asistieron a exposiciones vinculadas a legislación laboral, seguridad social y nuevas herramientas administrativas.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de Acovi, Fabián Ruggeri. También participaron integrantes del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich y el abogado laboralista Raúl Pisolito, asesor de cámaras empresarias y entidades cooperativas del sector.

Durante las exposiciones se abordaron aspectos prácticos vinculados a la aplicación de la nueva normativa laboral y se generó un espacio de consultas e intercambio entre los asistentes y los especialistas.

El Fondo de Asistencia Laboral, uno de los temas centrales

Uno de los puntos que despertó mayor interés fue el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y su impacto dentro de las cooperativas vitivinícolas. La herramienta fue analizada especialmente por las implicancias que podría tener en materia de cobertura y financiamiento de indemnizaciones.

María Marcela Martínez, representante de la cooperativa vitivinícola Algarrobo Bonito de General Alvear, señaló que “el tema que más llamó la atención es el FAL, por lo que implica en cuanto a coberturas de financiamiento de indemnizaciones”.

Por su parte, Gonzalo de la Cruz destacó el interés y la participación del público durante toda la jornada. “Indudablemente existe la necesidad de tener este tipo de capacitaciones”, afirmó, al tiempo que valoró el trabajo de Acovi en la organización de estos espacios de actualización.

La necesidad de mantenerse actualizados

Los asistentes coincidieron en remarcar la importancia de contar con herramientas de formación frente a los cambios laborales y administrativos que impactan en la actividad vitivinícola. Además de la reforma laboral, durante la capacitación también se dialogó sobre futuras propuestas vinculadas a normas contables, asesoramiento técnico y presentaciones bancarias para cooperativas.

El vicepresidente de Acovi, Jorge Barbero, sostuvo que estos encuentros permiten comprender mejor las nuevas normativas y facilitan la gestión cotidiana dentro de las entidades. En la misma línea, Ana Vaieretti destacó el valor práctico de las exposiciones y señaló que “mientras más se sabe, mejor”.

Desde la organización adelantaron además que continuarán desarrollando capacitaciones periódicas orientadas a fortalecer la gestión de cooperativas y acompañar los cambios que atraviesa el sector productivo.