San Juan lanza créditos para impulsar Pymes

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció una nueva línea de financiamiento por 15.000 millones de pesos destinada a pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la provincia. La medida fue presentada durante la inauguración de Punto Pymes y apunta a fortalecer la actividad productiva, sostener el empleo y promover inversiones.

Créditos para inversión y capital de trabajo

Los fondos serán administrados a través de Fiduciaria San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El financiamiento surge de recuperos de créditos previamente otorgados por la provincia y de aportes provenientes de la Agencia San Juan de Inversiones, vinculados a programas financiados junto al Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante el acto, Orrego destacó el rol de las Pymes dentro de la economía provincial y nacional. “Las Pymes generan el 80% del trabajo en Argentina y en San Juan son un motor muy importante para el desarrollo económico”, afirmó el mandatario.

El programa contempla distintas líneas de crédito según el destino de los fondos. Una de ellas estará orientada a inversiones estratégicas en bienes de capital, con montos de hasta 250 millones de pesos para proyectos vinculados a tecnificación de riego agrícola, eficiencia energética, construcción de galpones industriales y reconversión de cultivos.

Tasas subsidiadas y plazos extendidos

En el caso de las inversiones estratégicas, los créditos tendrán un plazo de devolución de hasta 60 meses, con seis meses de gracia para el capital y una tasa equivalente al 40% de la tasa Badlar, que actualmente ronda el 8,8% anual.

Además, habrá una segunda línea destinada a la adquisición de bienes de capital en general. En este caso, el financiamiento alcanzará hasta 150 millones de pesos por empresa, con devolución en 48 meses, seis meses de gracia y una tasa equivalente al 60% de la Badlar, hoy cercana al 13,2% anual.

La propuesta incluye también créditos para capital de trabajo. Los solicitantes podrán acceder a montos de hasta 30 millones de pesos para cubrir pagos a proveedores de insumos y materias primas. Parte del financiamiento podrá entregarse en efectivo, con un límite de hasta 10 millones de pesos.

Apoyo al sector productivo

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó la decisión del Gobierno provincial de seguir impulsando herramientas para el sector privado. “Buscamos estar al lado del empresario, de la familia sanjuanina y del emprendedor, porque nuestra prioridad son las personas”, señaló.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo del programa es facilitar el acceso al financiamiento en un contexto económico complejo, especialmente para pequeñas empresas y emprendedores que necesitan sostener inversiones o mantener el nivel de actividad.

Con estas nuevas líneas de asistencia financiera, San Juan busca fortalecer el entramado productivo provincial y generar condiciones para acompañar el crecimiento de las Pymes, consideradas uno de los principales motores del empleo y la economía local.