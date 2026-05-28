Mercado Pago lanza prode mundial que reparte 50 mil dólares

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Mercado Pago lanzó Fixture 2026, una nueva propuesta gratuita dentro de su aplicación que permitirá a los usuarios anticipar resultados de partidos y competir por premios diarios y finales. La iniciativa repartirá hasta 20 millones de pesos por jornada y entregará hasta 50 mil dólares al ganador del ranking general en Argentina.

Cómo funciona el nuevo fixture

La dinámica se desarrolla directamente desde la app de Mercado Pago y está disponible para usuarios mayores de 18 años. Quienes participen deberán pronosticar resultados de partidos para sumar puntos: se otorgarán seis puntos por acertar el marcador exacto y tres por adivinar solamente el ganador o el empate.

Además de competir a nivel nacional, los usuarios podrán crear torneos privados de hasta 50 personas para jugar entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Cada grupo contará con su propio ranking interno dentro de la plataforma.

La propuesta ya funciona en Argentina, Brasil, México y Uruguay, aunque con premios y condiciones adaptadas a cada país.

Premios diarios y competencia final

Cada día en que haya partidos se entregarán hasta 2.000 órdenes de compra de 10 mil pesos para utilizar tanto en Mercado Pago como en Mercado Libre. Para acceder a esos beneficios, los usuarios con mejor desempeño diario deberán responder preguntas dentro de la aplicación, y quienes contesten correctamente primero recibirán los premios.

Al finalizar el torneo, los tres mejores posicionados del ranking argentino participarán de una trivia final por premios en dólares. El ganador obtendrá USD 50.000, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán USD 20.000 y USD 10.000 respectivamente.

Desde la compañía destacaron que la idea busca trasladar a la app una costumbre muy ligada al fútbol y a los grandes torneos internacionales: el clásico juego de pronósticos entre amigos y conocidos.

Una propuesta ligada al entretenimiento

El vicepresidente de Mercado Pago, Agustín Onagoity, explicó que la iniciativa apunta a combinar entretenimiento y beneficios dentro de la plataforma digital.

“Queremos transformar la pasión del fútbol en una experiencia divertida que premia a nuestros usuarios”, señaló el directivo. Además, sostuvo que el objetivo fue llevar a la aplicación una tradición muy presente en oficinas, grupos de amigos y reuniones familiares durante las competencias deportivas.

Fixture 2026 se suma así a las estrategias de fidelización y entretenimiento que las plataformas digitales vienen incorporando para aumentar la interacción de sus usuarios. Los términos y condiciones completos de la propuesta pueden consultarse en Fixture 2026 - Bases y condiciones.