Ausonia recibe una Copa Italia histórica

La Copa Italia 2026 hará vibrar a San Juan

La tercera edición de la Copa Italia de vóleibol se jugará desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo en San Juan. El torneo, organizado por el Club Ausonia y apoyado por el Gobierno provincial, reunirá a 13 clubes de distintas provincias argentinas y tendrá competencia tanto femenina como masculina en categoría Mayores.

Un torneo que sigue creciendo

La Copa Italia comenzó hace algunos años como una propuesta deportiva regional y hoy ya se convirtió en una competencia reconocida dentro del calendario cuyano. En esta edición participarán equipos de San Juan, Mendoza, San Luis y otras provincias invitadas, lo que le dará al certamen un nivel competitivo más alto y una importante convocatoria de público.

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, que acompaña la organización junto al Club Ausonia. La intención es fortalecer el desarrollo del vóleibol y generar un espacio de encuentro para deportistas, entrenadores y familias vinculadas a esta disciplina.

Los partidos se jugarán en dos escenarios importantes para el deporte sanjuanino. Uno será el estadio de Ausonia, ubicado en Capital, mientras que la otra sede será el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito. Ambos espacios recibirán encuentros durante las tres jornadas de competencia.

Equipos de varias provincias

La presencia de clubes de distintas regiones marca uno de los puntos fuertes del torneo. La organización confirmó que participarán 13 instituciones distribuidas en las ramas femenina y masculina. Muchos de esos equipos llegarán con planteles reforzados y jugadores con experiencia en competencias nacionales.

El objetivo principal de la Copa Italia es ofrecer partidos de buen nivel y, al mismo tiempo, seguir impulsando el crecimiento del vóleibol en la región. En cada edición aumenta el interés de nuevos clubes por participar, algo que los organizadores consideran clave para el futuro del certamen.

Además de la competencia deportiva, el torneo también genera movimiento económico y turístico. Durante el fin de semana llegarán delegaciones completas con entrenadores, dirigentes y familiares, lo que impactará en hoteles, restaurantes y distintos servicios vinculados a la actividad turística de San Juan.

Cómo será el formato de juego

La competencia tendrá un sistema dinámico para mantener el interés durante las tres jornadas. Tanto en damas como en caballeros, la primera fase estará dividida en dos grupos con igual cantidad de equipos. Los encuentros comenzarán el viernes y continuarán el sábado.

Los clubes que terminen en los primeros puestos de cada zona avanzarán directamente a las semifinales y luego disputarán las finales de la Copa Oro el domingo. Mientras tanto, los equipos que no logren clasificar seguirán jugando por las Copas Plata y Bronce, lo que garantiza actividad para todos los participantes hasta el cierre del torneo.

Ese formato permite que ningún equipo quede eliminado rápidamente y que cada jornada tenga partidos decisivos. También favorece la participación de jugadores jóvenes que buscan sumar experiencia frente a rivales de otras provincias.

San Juan apuesta fuerte al deporte

La realización de este tipo de eventos forma parte de una estrategia más amplia que busca posicionar a San Juan como una plaza deportiva importante en el país. En los últimos años, la provincia recibió competencias nacionales e internacionales de distintas disciplinas y continúa ampliando su infraestructura deportiva.

El vóleibol ocupa un lugar especial dentro de ese crecimiento. San Juan cuenta con clubes históricos, torneos locales competitivos y una gran cantidad de jóvenes que practican este deporte. La Copa Italia aparece como una oportunidad para seguir fortaleciendo ese camino y ofrecer un espectáculo atractivo para el público.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto entre instituciones deportivas, autoridades provinciales y voluntarios que colaboran para que cada detalle del torneo funcione correctamente. La logística incluye alojamiento para delegaciones, armado de canchas, coordinación de horarios y atención médica durante toda la competencia.

Tres días con mucho movimiento

Se espera un intenso movimiento en las sedes desde la mañana del viernes hasta la noche del domingo. Los partidos serán continuos y habrá actividad simultánea en varios escenarios. La expectativa también crece entre los hinchas y familiares que acompañarán a los equipos durante todo el fin de semana.

El cierre llegará el domingo con las finales de las distintas copas y la entrega de premios. Allí se conocerán los nuevos campeones de una competencia que continúa creciendo año tras año y que ya empieza a consolidarse como una de las citas deportivas más importantes del vóleibol regional.

Con clubes de distintas provincias, partidos durante tres días y una fuerte presencia del deporte sanjuanino, la Copa Italia 2026 buscará ofrecer un torneo competitivo, ordenado y atractivo para todos los amantes del vóley.