Audiencias virtuales para reclamos en San Juan

audiencias virtuales

La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan comenzó a implementar audiencias conciliatorias virtuales para vecinos de distintos departamentos de la provincia. La medida busca evitar largos traslados hasta el Centro Cívico y facilitar el acceso a los reclamos. Desde ahora, los consumidores podrán participar de las instancias de conciliación desde delegaciones cercanas a sus domicilios.

Un cambio que busca más igualdad

El nuevo sistema depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y apunta a mejorar el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de defensa del consumidor. Hasta ahora, quienes realizaban una denuncia en las delegaciones departamentales debían viajar posteriormente a la ciudad de San Juan para participar de las audiencias presenciales. Para muchas familias, eso representaba un gasto difícil de afrontar y una complicación extra en medio del reclamo.

La virtualidad cambia ese escenario. Con esta modalidad, los usuarios pueden presentarse desde una sede oficial cercana a su domicilio y conectarse a la audiencia de manera remota. Además, cuentan con el acompañamiento del personal de Defensa al Consumidor durante todo el proceso. La intención es que ningún vecino abandone un reclamo por falta de recursos, tiempo o dificultades de traslado.

Menos viajes y más rapidez

Desde el organismo señalaron que el sistema permitirá reducir tiempos y agilizar las gestiones. También remarcaron que la implementación mantiene las garantías legales y la validez de cada audiencia conciliatoria. La medida beneficia especialmente a personas que viven en departamentos alejados, donde llegar al Centro Cívico podía implicar varias horas de viaje y costos elevados de transporte.

En muchos casos, las dificultades para asistir de manera presencial terminaban desalentando los reclamos. Algunas personas incluso desistían de continuar con el trámite por no poder pedir permisos laborales, conseguir pasajes o afrontar los gastos del viaje. Con el nuevo esquema, el procedimiento se vuelve más accesible y cercano, sin perder formalidad ni seguridad jurídica.

Una administración más cercana

La incorporación de audiencias virtuales forma parte de un proceso de modernización que busca descentralizar la atención pública y acercar los servicios del Estado a toda la provincia. Desde Defensa al Consumidor destacaron que el objetivo es garantizar una atención más inclusiva y equitativa, especialmente en zonas alejadas de la capital sanjuanina.

La medida también representa un avance en materia de acceso a derechos. Al facilitar la participación en las audiencias, se fortalece la posibilidad de que más ciudadanos puedan resolver conflictos vinculados a compras, servicios o contrataciones. La expectativa oficial es que el sistema permita mejorar la respuesta ante reclamos y consolidar una relación más directa entre el Estado y los consumidores.