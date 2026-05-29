Una bodega mendocina llega al top mundial

La empresa mendocina Mendoza Vineyards obtuvo las certificaciones internacionales BRCGS e IFS, consideradas fundamentales para exportar vinos a los mercados más exigentes del mundo. El logro posiciona a la compañía entre las pocas bodegas argentinas en completar este proceso y fortalece su presencia en Europa, Reino Unido y otros destinos estratégicos.

Un paso clave para exportar más

Las normas BRCGS e IFS son reconocidas a nivel internacional por garantizar calidad, trazabilidad e inocuidad alimentaria. Estas certificaciones son especialmente requeridas por grandes cadenas de supermercados y distribuidores europeos. Para Mendoza Vineyards, representan una puerta de entrada a mercados de alto nivel y una oportunidad para ampliar su crecimiento internacional.

La bodega forma parte del grupo Origin Global Distribution, propietario también de Finca La Anita y de bodegas en Suiza y Sudáfrica. Desde la empresa destacaron que el proceso demandó inversiones importantes y varios meses de adecuación técnica. Rodrigo Bos, gerente de Operaciones, explicó que las certificaciones “son la llave maestra para los mercados de Europa y el Reino Unido” y remarcó que además generan mayor confianza en Estados Unidos y América Latina.

Inversiones y controles más exigentes

Para alcanzar las certificaciones, la compañía realizó mejoras en distintas áreas de producción y logística. Entre ellas, se destacan la ampliación del volumen de almacenamiento, la incorporación de controles en la línea de fraccionamiento y la actualización del sistema de calidad interno. También se reforzaron los procesos de trazabilidad para seguir el recorrido del vino desde su elaboración hasta el consumidor final.

Las auditorías incluyeron la evaluación de protocolos internacionales de seguridad alimentaria. Se verificó el cumplimiento del sistema HACCP, utilizado para detectar riesgos y puntos críticos de control dentro del proceso productivo. Además, se revisaron programas de higiene, control de alérgenos, capacitación del personal y mecanismos para prevenir adulteraciones o problemas en la cadena de suministro.

La jefa de Control de Calidad de la empresa, Celina Rosas, señaló que los resultados obtenidos fueron altos: categoría AA en BRCGS y Higher Level en IFS. Según explicó, esto refleja “la solidez del sistema de gestión y la cultura de inocuidad alimentaria consolidada en todos los niveles de la organización”.

Mendoza en el mapa internacional del vino

Las certificaciones tienen un peso especial en Europa, Reino Unido y Rusia, donde las grandes cadenas exigen altos estándares a sus proveedores. Supermercados como Lidl, Tesco o Sainsbury’s trabajan únicamente con productores que puedan demostrar controles estrictos de calidad y seguridad alimentaria. Por eso, el logro de Mendoza Vineyards representa también una ventaja competitiva frente a otras bodegas de la región.

Fundada en 2003, la empresa produce y exporta más de 500 mil cajas por año. Además de desarrollar marcas propias, también trabaja con etiquetas para minoristas internacionales. La firma mantiene acuerdos con más de 50 viticultores y posee viñedos en zonas reconocidas como Altamira y Agrelo. Con este nuevo paso, Mendoza Vineyards busca consolidarse como un actor fuerte dentro del mercado vitivinícola global y seguir ampliando la presencia del vino mendocino en el mundo.