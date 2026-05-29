Fuerte interés por residencias en San Juan

Más de 200 profesionales participaron este jueves del examen de ingreso a las Residencias de Salud 2026 en San Juan. La evaluación se realizó de manera presencial en Casa España y convocó a 228 postulantes que compitieron por 101 vacantes disponibles en distintas especialidades médicas y disciplinas vinculadas al sistema sanitario provincial.

Una instancia clave para los profesionales

El examen forma parte del proceso de ingreso a las residencias, consideradas una etapa fundamental en la formación de médicos y otros profesionales de la salud. Este año, además, tuvo una característica especial: por primera vez cada distrito organizó su propio concurso de residencias, dejando atrás el esquema centralizado utilizado anteriormente.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el nuevo sistema representó un importante desafío organizativo, aunque valoraron el resultado positivo y la alta participación registrada. Los aspirantes rindieron para acceder a residencias básicas, articuladas y post básicas, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante asistencia desde primeras horas de la mañana.

Más aspirantes que vacantes

De los 101 cargos disponibles, 70 estuvieron destinados a especialidades médicas. El resto correspondió a áreas como Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Bioquímica, Ingeniería Clínica y Kinesiología. La diferencia entre el número de postulantes y las vacantes disponibles reflejó el fuerte interés de los profesionales por continuar su capacitación dentro del sistema público de salud.

Durante la jornada estuvieron presentes la responsable de Residencias en Salud, Valentina Baistrocchi, y el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofre, quien asistió en representación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez.

Minutos antes del inicio de la evaluación, previsto para las 9, Jofre dirigió unas palabras a los participantes y resaltó la importancia del compromiso humano dentro de la profesión médica. “Un buen médico no es solamente el que sabe mucho. También es fundamental la empatía, el respeto y la responsabilidad diaria”, expresó el funcionario frente a los postulantes.

Formación y futuro del sistema sanitario

Las autoridades provinciales coincidieron en destacar el valor que tienen las residencias para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema sanitario. Señalaron que los residentes cumplen un rol central en hospitales y centros de salud, al tiempo que adquieren experiencia profesional en contacto directo con pacientes y equipos médicos.

También remarcaron el crecimiento sostenido en la cantidad de profesionales interesados en realizar residencias, un dato que consideran positivo para el futuro de la atención sanitaria en la provincia. Desde el Ministerio de Salud subrayaron que esta etapa formativa permite consolidar nuevos perfiles profesionales y garantizar la continuidad del sistema público.

“Son el pilar del sistema de salud y la garantía del futuro de la medicina”, concluyeron las autoridades al cierre de la jornada, poniendo en valor el compromiso asumido por quienes buscan especializarse y continuar desarrollando su carrera dentro del ámbito sanitario.