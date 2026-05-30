Godoy Cruz celebró una verdadera fiesta deportiva

Con una gran convocatoria y un clima de celebración, se disputó una nueva edición del torneo de la Agrupación de Fútbol Amateur (AFAG), que tuvo su puntapié inicial en el Predio Mendoza Fútbol, ubicado en las canchas del Parque Margarita Malharro de Torres. La Copa “Ciudad de Godoy Cruz” reúne a cientos de chicos y chicas de distintos puntos del departamento en una jornada cargada de deporte, integración y alegría.

El arranque de la temporada contó con la presencia del intendente de Diego Costarelli, quien acompañó el comienzo de la competencia junto a familias, profesores y referentes de las instituciones participantes.

En esta nueva edición participarán 20 clubes y entidades locales, entre ellos clubes barriales, polideportivos, escuelas de fútbol, uniones vecinales, parroquias e iglesias de Godoy Cruz. De esta manera, el torneo vuelve a consolidarse como uno de los espacios deportivos y sociales más importantes para niños, niñas y adolescentes del departamento.

AFAG Godoy Cruz, Diego Costarelli intendennte

Un torneo que reúne a toda la comunidad

Cabe destacar que, la competencia se desarrolla en diferentes categorías masculinas y femeninas, que abarcan edades desde los 4 hasta los 18 años. Así, los encuentros incluyen divisiones Peques, Pre-Infantiles, Infantiles A y B, Menores, Cadetes y Juveniles, con partidos programados a lo largo de distintos puntos de Godoy Cruz.

Tal como destacaron desde la organización, el certamen busca fomentar valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, además de promover hábitos saludables a través de la práctica deportiva.

Durante la apertura también se destacó el acompañamiento permanente del Municipio a las instituciones deportivas y sociales del departamento. De hecho, en la cancha pudo verse el entusiasmo de jugadores, entrenadores y familiares, quienes vivieron una verdadera fiesta del fútbol amateur.

La jornada inaugural dejó postales de tribunas colmadas, banderas, camisetas de todos los colores y el entusiasmo de los más chicos entrando a la cancha para comenzar una nueva temporada de la Copa “Ciudad de Godoy Cruz”.