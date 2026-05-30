Nueva derrota tombina en Buenos Aires, 0-1 con Estudiantes

La goleada ante All Boys en la Bodega ilusionó a sus hinchas, pero Godoy Cruz volvió a decepcionar como cuando sale de Mendoza donde no ganó nunca -la única victoria de visitante fue ante Deportivo Maipú- y empató con Colón en Santa Fe, For Ever en Chaco y con Defensores de Belgrano en Buenos Aires.

Aún así, mantiene su lugar entre los 8 que clasifican a los play off y están todos muy pegados arriba, faltan partidos para completar la fecha, pero mandan en estos momentos 4 equipos con 25 puntos, Morón, Los Andes, Colón, Bolivar y Ferro Carril Oeste, Madryn y Godoy Cruz 22 y Almirante Brown 20.

Godoy Cruz, Estudiantes de Caseros

Quedó a tres puntos, las cuentas son claras, estaría aunque momentánemente en ese selecto grupo de haber ganado, tal vez es lo que más se lamenta, además del gol anulado sobre la hora, esto no es óbice para reconocer que hubieron errores defensivos, escaso nivel de juego en la zona de los volantes y todo lo contrario ocurrido la semana pasada, escasísima participación de sus delanteros.

Carísimo se pagan los errores defensivos y el de Arce lo fue, una mala salida le permitió a Almirón definir con un fuerte remate abajo para marcar el único gol de la tarde, lógicamente jugado por jugado el Tomba fue en busca del empate y parecía que lo lograba con el gol de Poggi, pero Pino estaba en offside y lo anularon. Borrón y cuenta nueva, el próximo rival del Tomba será Mitre el domingo que viene en la Bodega.

Síntesis

Estudiantes de Caseros:1

Nicolás Campisi; Fernando Duré, Martín Albarracín, Nicolás Caro Torres, Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Facundo Ardiles; Jorge Correa, Ezequiel Almirón, Santiago Camacho. DT: Alfredo Grelak/ Cambios: Andrés Berizovsky por Duré y Bautista Degregorio por Correa, Tobías Salas por Almirón Juan Sánchez de León por Sena e Ian Vera por Camacho (E)

Godoy Cruz: 0

Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi, Juan Morán; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner./ Cambios: Matías Ramírez por Sosa, Federico Milo por Morán y Axel Rodríguez por Ulariaga, Francisco Gerometta por Arce y Santiago Martínez por Pozzo.

Goles: ST: 2: Almirón (E)

Árbitro: Franco Acita

Estadio: Ciudad de Caseros