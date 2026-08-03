Modo Matemática llega a miles de alumnos sanjuaninos

San Juan refuerza la matemática con plan provincial

El Gobierno de San Juan puso en marcha el Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática "Modo Matemática", una estrategia educativa que llegará a más de 88.000 estudiantes y cerca de 2.000 docentes de 647 escuelas públicas y privadas. La iniciativa apunta a mejorar el aprendizaje de la materia desde el segundo ciclo de Primaria hasta el ciclo básico de Secundaria, con capacitación docente, acompañamiento pedagógico y nuevos recursos digitales.

Una política educativa con foco en los aprendizajes

El lanzamiento se realizó en el Colegio La Inmaculada y reunió a autoridades del Ministerio de Educación, supervisores, directivos y equipos docentes de distintos puntos de la provincia. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó la presentación de un programa que busca convertirse en uno de los pilares de la política educativa sanjuanina durante los próximos años. La propuesta se integra al Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo", con el objetivo de fortalecer las competencias básicas que los estudiantes necesitan para desenvolverse tanto dentro como fuera de la escuela. En esta oportunidad, el eje está puesto en la matemática, una disciplina cuyos resultados vienen mostrando señales de alerta tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales.

La intervención tendrá un alcance inédito para el sistema educativo provincial. Según precisó el Ministerio de Educación, beneficiará a 44.217 alumnos del segundo ciclo de Primaria y a 44.021 estudiantes del ciclo básico de Secundaria. En total, serán más de 88.000 niños y adolescentes de 647 instituciones educativas de gestión estatal y privada los que participarán de las distintas acciones previstas. Además, cerca de 2.000 docentes formarán parte de los procesos de capacitación y acompañamiento que contempla el programa. El objetivo oficial es que el fortalecimiento no quede limitado a una acción puntual, sino que se transforme en una política sostenida capaz de mejorar las prácticas de enseñanza y los aprendizajes en las aulas sanjuaninas.

Capacitación, acompañamiento y cambio de mirada

Durante la presentación, la ministra Silvia Fuentes sostuvo que el desafío excede ampliamente el aprendizaje de operaciones matemáticas. Explicó que la provincia busca instalar una nueva manera de enseñar y aprender la disciplina, entendiendo que constituye una herramienta esencial para la vida cotidiana, el trabajo y la formación ciudadana. En ese marco, remarcó que la matemática no debe considerarse un conocimiento reservado para unos pocos ni una materia destinada al fracaso escolar. También destacó que cuando los docentes revisan sus prácticas, investigan lo que ocurre dentro del aula y trabajan sobre evidencias concretas, es posible generar transformaciones reales en los procesos de enseñanza.

El programa se estructura sobre varios ejes estratégicos. El primero corresponde a "San Juan en Modo Matemática ON", una campaña orientada a involucrar a toda la comunidad educativa y a las familias para modificar la percepción social de la materia. La propuesta pretende derribar el histórico temor que muchos estudiantes manifiestan frente a los contenidos matemáticos y resignificar el error como parte natural del aprendizaje. El segundo eje está vinculado con la formación docente mediante el trayecto "Cuidando hilos de aprendizaje", que contempla 60 horas cátedra destinadas a docentes, directivos y formadores. Allí se trabajará sobre actualización disciplinar, estrategias didácticas y articulación entre los distintos niveles educativos para asegurar continuidad en los aprendizajes.

El aula, en el centro de la transformación

Otro de los componentes centrales será el Programa de Intervención PRISMA, sigla que identifica a las Prácticas Reflexivas Institucionales Situadas en Matemática. Este dispositivo provincial propone acompañar de manera directa el trabajo que realizan los docentes dentro de las aulas, promoviendo la resolución de problemas reales, el análisis permanente de las prácticas pedagógicas y una evaluación basada en evidencias. La intención es que la matemática deje de presentarse únicamente como una sucesión de ejercicios mecánicos para convertirse en una herramienta de razonamiento, interpretación y resolución de situaciones cotidianas.

A este esquema se sumará un Repositorio Provincial de Recursos Matemáticos Digitales, donde los docentes podrán acceder a secuencias didácticas, materiales de consulta, guías conceptuales y herramientas interactivas alineadas con el diseño curricular vigente en San Juan. La disponibilidad de estos recursos busca reducir diferencias entre establecimientos educativos y facilitar el acceso a propuestas de enseñanza actualizadas, independientemente de la ubicación geográfica de cada escuela. Para muchos establecimientos del interior provincial, contar con materiales organizados y de libre acceso representa una oportunidad para fortalecer el trabajo cotidiano y enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

Una apuesta para revertir resultados

La puesta en marcha de "Modo Matemática" responde directamente a los resultados observados en las pruebas Aprender y PISA, que desde hace varios años evidencian dificultades persistentes en el desempeño matemático de los estudiantes argentinos. En San Juan, la decisión oficial fue avanzar con una intervención integral que no se limite a modificar contenidos curriculares, sino que también fortalezca la capacitación docente, promueva nuevas metodologías de enseñanza y genere una mayor participación de toda la comunidad educativa. El propósito es desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de análisis y el razonamiento crítico desde edades tempranas, competencias consideradas indispensables para afrontar los desafíos académicos, laborales y tecnológicos del presente y del futuro. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial apuesta a que miles de alumnos sanjuaninos encuentren en la matemática una herramienta para comprender mejor su realidad y ampliar sus oportunidades de formación y desarrollo personal.