Las Pumas se consagraron campeonas en la Liga

En la gran final del Torneo Apertura disputada en el estadio Feliciano Gambarte, Las Pumas se impusieron por penales ante Godoy Cruz Antonio Tomba y dieron la vuelta olímpica. Ganaba el Expreso con gol de Agustina Mercado y lo empató para Las Pumas Ornela Cangialosi. Los 90 terminaron 1 a 1 y se definió con los remates desde el punto del penal donde se impusieron por 4 a 2.
Liga Mendocina de Futbol
Resultados 2da fecha
Godoy Cruz 2 (Ortega, Lucero)
Talleres 4 (Martin 2, Malinar, Barrios)
Guaymallen 3 (Flores, Córica, Sanfilippo)
Murialdo 1 (Cáceres)
Gutierrez 1 (Tinguri)
Chacras 3 (Lauría, Lucumberri, Vargas)
Huracán 0
Argentino 2 (Espíndola, Villalobos)
San Martin 0
FADEP 2 (Soria 2)
UNCuyo 1 (Arbizu)
Gimnasia 1 (Giuliano)
Independiente 0
Maipú 2 (Vazquez, Ferreyra)
Rivadavia 2 (Garro, Palleres)
Palmira 2 (Barreiro 2)
CEC 0
Lujan 1 (Moya)
1ra B
AMUF 2 (Lima, Miranda)
Universitario 1 (Benitez)
Luzuriaga 0
Eva Perón 3 (Aguilera 2, Barzola)
Lavalle 1 (Merino)
Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
Municipal 0
Fray Luis Beltán 0
Posiciones
Zona A
Chacras y Guaymallen 6, Talleres 4, Argentino y Murialdo 3, San Martin, Godoy Cruz, Huracán y Gutierrez 0.
Zona B
Luján y Fadep 6, Maipú y Palmira 4, Gimnasia, UNCuyo y Rivadavia 1, Independiente Rivadavia y CEC. 0
1ra B
Eva Perón y AMUF 3, Lavalle, Rodeo del Medio, Municipal y Fray Luis Beltán 1, Universitario y Luzuriaga 0.
Próxima fecha
Andes Talleres-Huracán Las Heras/ Argentino-Gutierrez/ Chacras -Guaymallén/ Murialdo-San Martín/ Godoy Cruz-Independiente.