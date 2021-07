Hugo Pernini: la bicicleta KTM de este año, viene con ruedas de carbono

Licenciado en kinesiología, nacido en San Juan pero ciudadano de Mendoza desde hace 28 años, Hugo Pernini es un reconocido ciclista y forma parte del equipo KTM. Pernini estuvo conversando con CuyoNoticias sobre el calendario que se viene, también acerca de su profesión y su rol de padre, y nos cuenta cual es el espacio que tienen en su vida las carreras de mountain bike. La vigencia de un ciclista todoterreno.

"Es un calendario atípico, el que estamos teniendo hoy en día por el tema era de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Este año se me han dado la posibilidad de poder correr si no me equivoco seis carreras de las cuales se me han dado los cinco o seis resultados, las he podido ganar. En marzo se corrió la fecha única de XCM rally marathon en Córdoba, la Vuelta Altas Cumbres; que es fecha única, el que ganaba sería campeón argentino y se me dio esa carrera también, que fue el objetivo de este año. Se me dio el objetivo salí campeón argentino y esa fue una de las últimas carreras que pudimos correr digamos más importantes de lo que va del año. Y ahora, justamente en julio comienzan las carreras nuevamente, con la tercera fecha del Campeonato mendocino de cross country, la segunda fecha del Abierto Mendocino organizado por la Municipalidad de Capital que se hace en el Parque Deportivo de montaña, asi que bueno vamos a ver como como sigue el calendario, empezando el once de julio, después saltamos al 18 de julio acá en Barrancas, y ya se van a empezar habilitar, yo creo, las demás carreras en las otras provincias para poder ir a participar afuera también", cuenta el deportista.

Escuchá la nota completa a continuación