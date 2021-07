Segunda fecha del Oficial 2021 de sóftbol

Se jugó la segunda fecha del OFICIAL 2021, con los siguientes resultados en su jornada doble los bancarios de Chacras ganaron a Montserrat Azul por 12 a 1 carrera, con un sólido ataque, donde Salazar Elio se destacó con dos home run, luego gana por 15 a 12 carreras a los Teros Pedro Molina, los debutantes del año, tuvieron su gran periodo al bate pero no alcanzo contra la tarea precisa de Banco Mendoza que siempre al bate en cada periodo sumo carreras continuamente, un partido de mucha acción en las bases. Los Teros están mostrando lo suyo en cada partido.



La UNCuyo fue quien tuvo doble jornada también, pero con resultado negativo y positivo, perdió con Capital por 5 a 2 carreras, a los capitalinos con bates calientes en el primer periodo hicieron el trabajo para conseguir 4 carreras, donde los universitarios durante todo el juego no encontraban con su bate la bola para sumar carreras. El punto positivo fue la victoria ajustada frente a Montserrat Rojo por 6 a 5 carreras, las hormigas rojas cerrando al bate en el quinto periodo no consiguieron quedarse con el partido.



TABLA DE POSICIONES:



Capital y Banco Mendoza 6 puntos, UNCuyo 4 ptos., Maipù Softbol 3 ptos., Teros Pedro Molina y Montserrat Azul 2 ptos. y Montserrat Rojo 1 pto.



TABLA DE HOME RUN:



3 HR- Zalazar Elio, 2 HR. Davila Pablo y Vallone Juan, 1 HR Monicault C, Anea E, Anea G, Zimmerman M, Amaya N, Nieva JC, y Pereira T.



PRÓXIMA FECHA LA 3ª, a jugarse el domingo 11 julio en el diamante de Banco Mendoza a las 10 hs Banco vs. Montserrat Rojo y en el diamante del Estadio Provincial a las 10 hs. Montserrat Azul vs Maipù Softbol, a las 12 hs. Montserrta Azul vs Teros Pedro Molina.