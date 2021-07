Los chicos y las chicas de Las Heras tienen una original propuesta teatral para estas vacaciones

Diego Flores vuelve a su terruño con “El que no me escuchó se embroma”, un espectáculo de cuentería que se desarrolla con la interacción del público. La función es este jueves, a las 16, en la sala Malvinas de Las Heras. Gratis, cupos limitados.

Esta propuesta surge de la creación de un artista lasherino que vuelve a sus pagos con la obra “El que no me escuchó se embroma”. La función se da en conjunto con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, este jueves a las 16 en la sala Malvinas (San Miguel 1540). La entrada es gratuita y con cupos limitados debido a protocolos Covid, por ello se recomienda asistir una hora antes para conseguir lugar.

Diego Flores está feliz de volver a actuar para su gente lasherina, y con un espectáculo ATP de cuentería que ofrece improvisación para que sea el público también protagonista. “Es para todas las edades, ya que se divierten niños, niñas y gente adulta por igual, que tiene mucho juego”, anticipa el actor.

Y detalla: “Hacemos momentos de impro donde los espectadores van decidiendo qué va pasando en los cuentos”, al mejor estilo literario de “Elijo mi propia aventura”.

“El que no me escuchó se embroma” también ofrece momentos de globología y magia, en un despliegue escénico que pretende divertir a toda la familia. “Y un poco también reflexionar los papis sobre lo que piden o eligen los chicos para las narraciones que interpreto, porque piden temas que van desde el aburrimiento hasta la comida y no sólo aventuras o cuentos de superhéroes”, cuenta Diego Flores, quien lleva una larga carrera teatral, perfeccionándose en el género de la improvisación con maestros de la escena mendocina.

El artista resume: “Hago un compendio de cuentos que transitan la magia, la impro y la fantasía.El público no solo escucha y observa los relatos, sino que también los protagoniza”. Para cerrar diciendo en tono jocoso: “El nombre de la obra es del juego de las escondidas, y como en ese juego en el que uno sale corriendo a esconderse, espero que este jueves todos salgan corriendo a verme al teatro”.

Diego Flores es además standapero y humorista. Nacido y crecido en Las Heras, manifiesta que la función de este jueves en la sala Malvinas no será una más: “¡Qué lindo estar en el pago que me vio nacer, crecer y vivir! Había actuado en la sala Malvinas hace algunos años, tiene una atracción adicional para mí volver a pisar un escenario de mi hermosa Las Heras”.

Y él será el encargado de abrir la cartelera teatral de la sala Malvinas en el ciclo Las Heras en Vacaciones. Luego seguirán los títeres de Guillermo Troncoso con “La niña del cerro”, este domingo 18, también a las 16 y gratis. El miércoles 21 será el turno de “Pantoclown, un mundo sin palabras”, con la compañía El Trasto, también a la misma hora y con entrada gratuita.

El ingreso es por orden de llegada para cada una de las tres funciones, por lo cual se recomienda asistir una hora antes, ya que la sala estará habilitada a la mitad de su capacidad debido a medidas de prevención en pandemia.