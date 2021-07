Convocan a participar de la segunda edición del Premio Estímulo a la Escritura

Se trata de un certamen, coorganizado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación, que convoca a escritores, guionistas, dramaturgos, historietistas e ilustradores, de 20 a 40 años, de todo el país, a presentar un proyecto de obra en desarrollo en una de las cinco categorías propuestas: Ficción, No-ficción, Guión, Dramaturgia y Narrativa Gráfica.

Habrá un premio de 350.000 pesos para cada una de estas categorías. Los participantes pueden presentar un proyecto de obra de su autoría exclusiva (presentación individual) o en coautoría hasta un máximo de cuatro coautores (presentación grupal).

También se distinguirá con una mención especial a 15 proyectos de obra que presenten un gran potencial. Sus autores asistirán a las clínicas de escritura dictadas, por segundo año consecutivo, por los prestigiosos escritores Alan Pauls y Romina Paula, con el objetivo de seguir trabajando su obra a partir del cruce interdisciplinario entre autores de distintos géneros y formatos.

La convocatoria estará abierta desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre de 2021 inclusive, a través del sitio web todos los tiempos.org. En noviembre de 2021 se anunciará a los ganadores.

El jurado está compuesto por reconocidas figuras de vasta trayectoria en el ámbito cultural: la periodista y escritora Leila Guerriero; el crítico, ensayista y traductor Pablo Gianera; la escritora Ariana Harwicz y el director de cine, guionista y productor Mariano Llinás.

“Lanzar una segunda edición es para nosotros una forma de afianzar y sostener en el tiempo esta iniciativa que nació en el contexto de la pandemia pero cuya misión lo excede ampliamente”, dijo Gerardo della Paolera, Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born.

“Uno de los objetivos principales es apoyar el proceso de creación de autores de diversas disciplinas narrativas, dándoles los recursos necesarios para seguir desarrollando sus obras”, manifestó Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa.

“La respuesta a la primera convocatoria fue contundente”, expresó Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de La Nación. “La edición 2020 recibió más de 1100 inscripciones provenientes de 23 provincias de Argentina. “Nuestra intención es seguir creciendo y que nuevos autores de distintos puntos del país puedan dar a conocer su obra”, aseguró.

Categorías

Ficción: Proyectos de obra de ficción literaria de género novela, nouvelle o selección de cuentos.

No-ficción: Proyectos de obras no ficcionales que revistan un interés literario y/o presenten una voz autoral, a diferencia de trabajos de carácter exclusivamente académico o informativo. Puede tratarse de crónicas, ensayos narrativos, perfiles, memorias, diarios, etc.

Guión: Proyectos de obra en formato de guión literario. Puede tratarse de guiones para largometraje o para serie corta (cuya suma de episodios no supere una duración total estimada de 130 minutos).

Dramaturgia: Proyectos de obra de género dramático para piezas teatrales.

Narrativa gráfica: Proyectos de obra narrativa que cuenten con una componente visual, gráfica o ilustrada, de tal manera que texto e imágenes se encuentren estrechamente vinculados (novela gráfica, historieta, cómic, álbum ilustrado infantil, fotonovela, etc.).



Edición 2020

En la primera edición del Premio, el Jurado compuesto por Alfredo Arias, Pablo Gianera, Pola Oloixarac y Sole Otero entregó el Premio a:

● Vidas en tránsito. Ensayos sobre pasaportes, de Lucas Mertehikian (CABA, 1986) en No-ficción;

● La Madriguera, de Jules Mamone “Femimutancia” (Villa Gesell, 1989) en Novela Gráfica;

● Rubbish: recital para maricas, viejas divas y albañiles, de Patricio Ruiz (Azul, 1989) en Dramaturgia;

● El silencio de los dioses, de Valentino Cappelloni (Mar del Plata, 1992) en la categoría Ficción;

● Agustín y Agustín, de Nicolás Schujman (Mar del Plata, 1986) en Guión;

● Un pullover hasta el piso de Valentina Piedrafita y Juan Manuel Ceballos (Mendoza, 1985 y 1980), en Libro álbum infantil.

Toda la información, bases del concurso y mail de contacto en: todoslostiempos.org