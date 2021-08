Golearon al Globito lasherino en Provincia de Buenos Aires

Después del triunfo ante Desamparados en el clásico interprovincial se esperaba una levantada de Huracán Las Heras, pero no pudo ser, cayó sin ningún atenuante ante Sansinena de General Cerri por 3 a 0.

La jornada se disputó en forma íntegra, ya que habrá fecha entresemana concretamente el próximo miercoles.

Síntesis:

Sansinena: 3

Matías Vaccaneo; Juan Manuel Viera, Agustín Osinaga, Carlos Giménez, Matías Recalde; Fernando Lareau, José Hernández, Braian Toro, Ariel Hernández; Octavio Bianchi y Alejandro Delorte. DT: Emiliano Ortiz.

Huracán Las Heras: 0

Daniel Moyano; Arón Agüero, Marcos Barrera, Cristian Medina y Juan Marital; Javier Peñaloza, Luis Daher, Agustín Verdugo y José Méndez; Fernando Núñez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./Cambio: Giusepponi x Peñaloza.

Goles: PT: 10: Bianchi.(S) / ST: 20: Delorte (S) 30: Bianchi (S).

Árbitro: Álvaro Carranza (de Villa María, Córdoba)./ Expulsados: Aron Aguero y Vieyra/ Estadio: Luis Molina.

Los otros cuyanos:

En San Juan Sportivo Desamparados y Sol de Mayo de Viedma empataron 0 a 0, Sportivo Peñarol de visitante derrotó 2 a 1 a Circulo Deportivo, Juventud Unida de San Luis derrotó en San Luis 1 a 0 a Camioneros y el "albiverde" Estudiantes fue superado en el sur por Cipolletti 3 a 1.

Deportivo Madryn es líder con 37 puntos, Olimpo suma 34, Cipolletti 31, Juventud Unida 30, Peñarol 29, Independiente 28, Sol de Mayo 27, Sansinena y Desamparados 25, Villa Mitre 24, Bolívar 22, Huracán Las Heras y Ferro de General Pico 20, Camioneros 17, Circulo Deportivo 11, Estudiantes de San Luis 10.

Próxima fecha para los cuyanos:

Estudiantes vs Círculo Deportivo/ Peñarol vs Ferro Carril Oeste/ Deportivo Madryn vs Desamparados/ Huracán Las Heras vs Juventud Unida- Universitario.