Este miércoles Las Heras celebra el Día de su Patrono

No habrá actividad en las oficinas públicas, sin embargo, los servicios de limpieza, recolección de residuos, higiene urbana, Defensa Civil y Guardia Urbana Municipal (GUM) funcionarán normalmente, en sus horarios habituales. No así la atención para obtener o renovar la licencias de conducir y Rentas, oficinas que no atenderán al público este miércoles, al igual que el resto de las oficinas públicas. Los comercios en general y los supermercados e hipermercados atenderán de manera habitual como cualquier día de la semana.

El operativo de Mercado Municipal tampoco funcionará este miércoles, regresando el jueves 30 al Cedrys 22 del barrio Manuel Belgrano (Amanecer y Lisandro Moyano, El Resguardo). Y lo hará junto a los servicios que presta La Muni Cerca.

En tanto, Más Salud, con la campaña de vacunación por los barrios, sí se realizará este miércoles en el SUM del B° La Esperanza (Manzana A, Casa 3, El Algarrobal), de 10.30 a 13.30.

Para conmemorar este día tan importante para la comunidad católica, se realizará la tradicional procesión, este miércoles 29 desde las 18 en Chiclana y Dr. Moreno como punto de encuentro, para terminar con la misa de Acción de Gracias a las 19.30 en la plaza Marcos Burgos, con la presencia del obispo auxiliar Marcelo Mazzitelli. El cierre será con un concierto de la banda de la Policía de Mendoza.

Para la comunidad católica será muy importante poder realizar esta procesión, luego de que en el 2020 no se pudiera hacer por la pandemia. Este año los fieles podrán asistir aunque se recomienda cumplir con los protocolos sanitarios, como el uso del barbijo y mantener el distanciamiento.

Cada 29 de septiembre se celebra el Día del Patrono San Miguel Arcángel en el departamento de Las Heras, ya que el calendario litúrgico establecido por la Iglesia de Roma fija esta fecha para la devoción del arcángel, conocido como príncipe de la milicia celestial y defensor del pueblo de Dios.

Este año, dedicado a la figura de San José, patrono de la iglesia católica, el lema de las fiestas patronales es: “Con San José y San Miguel, custodios de la vida y la familia”.