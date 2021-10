Liga Mendocina, comenzó la Zona Campeonato y la reválida, la B está que arde

Zona Campeonato - 1ra fecha



Gutierrez 2 (Tejada, Carmona)

Boca Jrs. 0



Guaymallèn 2 (Gobbi, Gautier)

CEC 1 (Montiveros)



Talleres 2 (Herensperger, Contreras)

Palmira 1 (Navarro)



FADEP 1 (Miranda)

San Martin 1 (Soria)



Argentino 1 (Periale)

Gimnasia 0



Zona Revàlida



Chacras 2 (Meli, Koch)

Rodeo del Medio 0



Lujàn 2 (Aguado, Chàvez)

Fray Luis Beltràn 0



UNCuyo 0

Independiente 1 (Polittino)



Godoy Cruz - Rivadavia (lunes)



Maipù - Algarrobal (martes)



Próxima fecha:



Argentino vs Gutierrez/ Gimnasia vs FADEP/ San Martìn vs Andes Talleres/ Palmira vs Guaymallèn/ CEC vs Boca Jrs./



Primera B



Mayor Drummond 1- La Gloria 1

Universitario 1- A.M.U.F. 2

Municipal 0- Cicles Lavalle 0

El Porvenir 2- Sportivo Banfield 2

Municipal - Eva Peròn (lunes)

Libre: Leonardo Murialdo



Pròxima fecha:



Eva Peròn vs El Porvenir/ Lavalle vs Ferroviario/ AMUF vs Municipal/ La Gloria vs Universitario/ Murialdo vs Drummond.



Posiciones parciales (restan dos fechas)



Cicles Lavalle 44, Leonardo Murialdo 41, El Porvenir 37, Municipal 34, Eva Peròn 28, La Gloria 27, AMUF 19, Sportivo Banfield 18, Mayor Drummond 13, Ferroviario 10, Universitario 8.