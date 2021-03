El Vendimia de turf ya tiene programa

Todo listo para el domingo, que pinta fenomenal. Doce cotejos a partir de las 10.00 y seis clásicos en la programación (dos cuadreros) alimentan la emoción. Cita de honor en la catedral: se corre el Vendimia.



1ra/Premio "Vio Veces (2019)/1200/10.00

1 Cara Isa

2 Ansinna

3 Cancherísima Es

4 Gracias a la Vida

5 Trip to Veneza

6 Tele Dorada

7 Weeding Dubai

2ds/Premio Casino de Mendoza/1200/ 10.30

1 Aire Puro

2 Strike Force

3 Onagro

4 Santo Say

5 Storm Title

6 Urban Legend

3ra/Premio Municipalidad de la Ciudsd de Mendoza/1200/11.10

1 Bonifatía

2 Duncanita

3 Emma County

4 Doña Manuela Inc

5 Tabatinga

6 Kaya

7 Luna Chupica

8 La Viuda Negra

9 Simbolista

4ta/Premio The Last Ilusion (2020/

1200/11.50

1 The Prime Recit

2 Glorious Recit

3 Jordan Speed

4 Looking Down

5 Los Pasos

6 Makyman

7 Bauty Man

5ta/Clásico Iniciación/600/12.20

1 Fuerza Azul

2 Luz Cautiva

3 Porchy

4 Arcadio Buendia

5 Alto Pencoso

6ta/Premio Copa UTTA/OSPAT/1200/

13.00

1 Meneao Rye

2 Optimist Boy

3 Halo Mars

4 León Diferente

5 Rapidito

6 Monarca Runner

7 Mister Carson's

8 Huracán de Agua

9 Design D'Autore

10 Social Runner

7ta/Clásico Gobierno de Mendoza-Copa Municipalidad de Junín/1600/13.50

1 Will Smith

2 Brannister

3 Midnight Club

4 Café Scape

5 Animal Instinct

5a Ms Priyanca

6 Darth Vader

7 Sebi Moro

8va/Premio Municipalidad de Godoy Cruz/1200/14.30

1 Crocera

2 Tamborilada

3 Icono Pop

3a Everligth

4 Sofía Galán

5 Emboscada Táctica

6 Adyra

7 Garona

8 Solamente Top

9 Merello Cratf

10 Columbus Princess

9na/Clásico Reina Nacional de la Vendimia/1100/15.20

1Tamagochi

2 The Country

3 Vaporetto Inc

4 King Ruler

5 Johndory

6 Carry City

7 Juguete Argentino

10ma/Clásico Municipalidad de La Paz/350/16.10

1 Beaztly Freud

2 Valentina

3 Che Trompa

4 Golazo da Jessie

5 Gallego Juancho (ex Fox Pops)

11ma/Clásico Vendimia/Copa Canal 7 Mendoza/2200/17.10

1 Habanero

2 Recit Stone

3 The Last Ilusion

4 Témpano Sam

5 Nevado de Colima

6 Brujita Lizardi

7 Constanzo

8 Vio Veces

9 Macklin

10 Que Vaiven

11 Orpor

12ma/Clásico Muniipalidad de Tupungato/400/17.50

1 -Gardeliano

2 Psychologist

3 Named to Succeed

4 Telepeaje