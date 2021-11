Un pasito más rumbo a Qatar, Argentina le ganó a Uruguay en Montevideo

Un golazo de Di María y las atajadas del Dibu Martinez, le alcanzaron a la Seleccion Nacional para ganarle a Uruguay en Montevideo por 1 a 0, los uruguayos tal vez merecieron algo más pero tambien pecaron de su ineficiencia a la hora de concretar- también siendo generosos decir que tampoco "ligó" cuando pudo haber marcado.

Con Messi en el banco durante la mayor parte del partido - solo entró en el último cuarto de hora- la Scalonetta llegó a los 26 partidos sin perder, otra vez con la valla invicta, y el martes próximo en San Juan enfrentará a Brasil que en esta fecha alcanzó la clasificacion para estar presente en el proximo Mundial de Qatar 2022.

Eliminatorias Conmebol - Fecha 13



Uruguay 0

Argentina 1 (Di María)



Ecuador 1 (Hincapie)

Venezuela 0



Paraguay 0

Chile 1 (Silva en contra)



Brasil 1 (Paqueta)

Colombia 0



Perú 3 (Lapadula, Cueva, Peña)

Bolivia 0



Posiciones



Brasil 34

Argentina 25

Ecuador 20

Chile 16

Colombia 16

Uruguay 16

Perú 14

Paraguay 12

Bolivia 12

Venezuela 7



Brasil- Argentina de la 6ta fecha espera por la resolución de Conmebol



Fecha 14 (martes 16 de noviembre)



17: Bolivia - Uruguay

18: Venezuela - Perú

20: Colombia - Paraguay

20: Argentina - Brasil

21.15: Chile - Ecuador



La fecha 15 está programada para el 27 de enero del año que viene a las 17 con esta programación:

Colombia vs Perú, Venezuela - Bolivia, Paraguay vs Uruguay, Chile vs Argentina y Ecuador- Brasil.