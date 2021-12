Laur, el aceite de oliva número 1 del mundo

Laur

La Olivícola Laur ubicada en Maipú encabeza el ranking entre las 100 mejores del mundo y posiciona no sólo al departamento sino a Mendoza una de las principales productoras del aceite de oliva de Argentina.

De acuerdo con el EVOO ( Extra Virgin Olive Oil) World Ranking 2021, Laur se ha convertido en la compañía número 1 de aceites de oliva a nivel mundial, la primera del sector, fuera de Europa, en lograr este mérito, un hito para toda América Latina.

El Intendente de Maipú, Matías Stevanato, visitó en Cruz de Piedra la Olivícola y en nombre del pueblo maipucino le dio las felicitaciones por el histórico reconocimiento internacional y dijo: "posiciona a Maipú en el mundo, es un logro enorme que Laur esté en el podio número 1, estamos orgullosos de las empresas maipucinas que posicionan al departamento mundialmente".

"Demuestra la calidad de los productos maipucinos, y la proyección que pueden tener cuando se combinan los frutos de la tierra, la innovación tecnológica y la buena gestión empresarial" le manifestó el intendente a Gabriel Guardia, Gerente General de Laur.

Este Ranking Mundial fue creado para promocionar mundialmente los aceites de oliva más premiados del mundo, con el objetivo de favorecer la educación de los consumidores. Premia a los aceites de oliva virgen extra que han participado en el mundo, en alguno de los concursos realizados durante el año que considera el EVOO. Se lleva a cabo hace más de trece años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

Las 10 primeras olivícolas del ranking

Olivícola Laur – Millán SA (Argentina)

Almazaras de La Subbética SL (España)

Gallo Worldwide-Victor Guedes SA (Portugal)

Mediterre Eurofood SA (Grecia)

Goya en España SAU (España)

Domenico Manca SPA- Oleificio San Giuliano (Italia)

Hermus Ltd Sti (Turquía)

Olix Oil Ltd (Grecia)

Terra Creta SA (Grecia)

Olivapalacios SL (España)

“La noticia nos llenó de emoción, orgullo y felicidad, pero también de asombro ya que veíamos como algo imposible llegar al número 1 del ranking, a pesar de que hemos venido trabajando muy fuerte en pos de la calidad y en consecuencia, tímidamente escalando en puestos. Este es, sin dudas, un trabajo en equipo del gran compo-nente humano que tenemos en Laur y estamos todos muy felices de haber llevado la olivicultura argentina y la marca Mendoza a lo más alto del podio mundial“.

La Olivícola Laur fue fundada en 1889, pionera en la implantación de olivares en la provincia de Mendoza como así también en la elaboración de aceite de oliva.