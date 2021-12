Maldad y vandalismo en zona comercial de ciudad de Mendoza

El esfuerzo de los comerciantes del microcentro de la ciudad de Mendoza fue arruinado por personas violentas que sustrajeron y vandalizaron los adornos navideños que con motivo de esta época se utilizan para darle un marco festivo a una zona que compite directamente con el marketing de los shopping y centros comerciales.

El caso es que quedó registrado dos episodios distintos donde se puede apreciar en video como un hombre se dirije a un árbol y arranca con furia y violencia un moño rojo que estaba en calidad de adorno sobre el tronco de un árbol. En otro video se puede apreciar a una mujer joven que estaba en grupo y que se desprende para buscar un moño que estaba en un árbol de la zona céntrica mendocina para llevárselo.

La situación hace bramar de furia a los comerciantes que con su esfuerzo individual habían buscado una forma sencilla pero efectiva de señalar este momento especial del año donde se busca aumentar las ventas con promociones y otros recursos de marketing.

A diferencia de otras zonas comerciales de grandes capitales la ciudad de Mendoza no se distingue por un despliegue en ese sentido para señalar "el espíritu navideño" el gobierno municipal no ha engalanado las avenidas como sabe lucir Paris o Nueva York , por eso los mismos comerciantes individualmente y sin ayuda han buscado la forma se destacarlo de ahi que no se comprende el vandalismo y la violencia que obró en estas personas.