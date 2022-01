"Héroes en verano" escuelas veraniegas lasherinas

Sonrisas y alegrías. Niños, niñas, padres, profesores, adultos mayores, todos se mostraron muy felices en la primera jornada de “Héroes en verano” de la Municipalidad de Las Heras.

Niños, niñas, padres, profesores, adultos mayores, todos se mostraron muy felices en la primera jornada de “Héroes en verano” de la Municipalidad de Las Heras. Las escuelas veraniegas en las que se inscribieron de forma gratuita unas 3500 personas para ser parte de diferentes actividades acuáticas, recreativas y sociales.

Volver a correr, a saltar, a nadar, volver a las Escuelas de Verano con una sonrisa amplia, fue lo que vivieron este martes unos 3500 lasherinos, entre los que se incluyen adultos mayores y personas con discapacidad, en el inicio de las actividades de verano, que luego de dos años pueden retomar y con acceso gratuito.

Las Escuelas de Verano lasherinas -completamente gratuitas-, están destinadas a niños y niñas de 5 a 12 años, adolescentes de 13 a 17, adultos mayores de 55 años y personas con discapacidad; se desarrollan de martes a viernes en dos turnos diarios y bajo la modalidad de burbujas por prevención Covid-19: de 9.30 a 13 y de 14.30 a 18 horas. Incluye merienda saludable, una remera distintiva para cada asistente y traslado en los casos de zonas más alejadas.

“Hemos tenido una gran convocatoria con 3500 personas inscriptas, que van a poder disfrutar de actividades acuáticas, recreativas, deportivas, para que después de este tiempo puedan volver a reencontrarse con sus compañeros y disfrutar del verano. Los vecinos que se han acercado se han mostrado muy contentos, porque estaban esperando volver a asistir a las Escuelas de Verano, y hemos tenido convocatoria en todos los distritos”, resumió sobre el inicio de las actividades Nicolás Coletta, subdirector de Deportes de la Municipalidad de Las Heras.

Coletta también comentó que todos los asistentes reciben “una merienda saludable, para que junto al deporte y las actividades podamos inculcar hábitos sanos. También tenemos actividades inclusivas para personas con discapacidad y para que nuestros adultos mayores disfruten, tenemos tres espacios disponibles para ellos en el departamento”.

Los niños y niñas volvieron a compartir la pileta, la cancha de fútbol, la clase de música, los juegos y hasta la merienda, con muchas sonrisas y ganas de regresar al otro día. Como Luciano Pérez, de 12 años, que por segunda vez asiste a las Escuelas: “La verdad que es excelente, me encanta venir, yo vengo a pasarla bien, y acá hacemos juegos, tuvimos obras de teatro, nos enseñan a nadar, está muy bueno. Se sentía triste no salir por la pandemia, no tenía amigos con lo que jugar, pero ahora se siente bien salir, respirar aire fresco y todo eso”, resumió en pocas palabras el pequeño.

Al aproximarse la hora de finalización de la jornada, se pudo ver en el ingreso a los balnearios a papás y mamás que esperaban -también bajo protocolo y con distanciamiento- para retirar a sus hijos que asisten a “Héroes en verano”. Allí Micaela Paisani, mamá de dos alumnas de 8 y 6 años, nos comentó que “esto me parece fantástico, la Municipalidad de Las Heras está funcionando perfecto ya sea en actividades deportivas como en las Escuelas de Verano; los niños necesitan socializar, ellos tienen un alegría inmensa porque lo que más quieren es jugar y disfrutar, y disfrutar de su niñez es lo que tienen que hacer”.

También Martín Pérez, otro papá que esperaba la salida de Angelina y Benjamín, opinó sobre la actividad: “Ellos ya hace dos años que vienen, el año pasado por pandemia no pudieron venir, así que es espectacular volver, los profes son de diez, súper recreativo todo lo que hacen, me parece buenísimo lo que hace la Municipalidad. Nosotros fuimos cuando nos enteramos, pudimos anotarlos sin ningún problema, y nos recibieron a los dos. Mis hijos están re contentos y con muchas ganas de empezar”.

Todos los espacios recreativos están a cargo de profesores y estudiantes avanzados capacitados en recreación, actividades acuáticas y RCP, con protocolos sanitarios, trabajo por burbujas y cupo reducido. Al respecto la profesora Ana Laura Mosconi, profesora en numerosas temporadas de las Escuelas, afirmó: “Los chicos ya vienen desde la casa y el colegio con una estructura de esto de usar barbijo, mantener las distancias, el protocolo; el único momento que estamos sin barbijo es en la pileta, pero bueno, los chicos parece que después de dos años de pandemia ya la estructura les ha quedado fija, así que está bueno que podamos seguir cuidándonos entre todos, disfrutando”, y aclaró con ímpetu: “Las Heras tiene algo muy particular que es que le brinda a la comunidad una Escuela de Verano para edades tempranas, para adolescentes, para adultos mayores, se les da merienda y no se les pide a cambio nada. Yo creo que este es el único departamento que lo viene haciendo hace muchos años, y si bien ahora por la pandemia hubo menos inscripciones por un tema de protocolo, brindarle esto a la comunidad es sumamente importante”.

Del mismo modo, Milagros Portillo –también con extensa experiencia en las Escuelas de Verano lasherinas- comentó: “Lo esperábamos un montón, hemos tenido una preparación especial, con capacitación en RCP y para trabajar con el protocolo, así que estamos muy preparados, estamos muy contentos de poder brindarles una Escuela de Verano a todas las familias de Las Heras, porque no solo lo esperábamos los profes, sino también los chicos y los papás”.

Desde su experiencia trabajando en el municipio, Milagros sumó una opinión: “Creo que la Municipalidad nos brinda muchísimas cosas, entonces poder utilizarlas es fantástico. Los chicos están muy contentos de volver, la alegría de ellos se puede ver reflejada y ese es el mejor trabajo que podemos hacer”.





Fotos: Gentileza Prensa de la Municipalidad de Las Heras.