Macklin fue el primero en cruzar el disco en el Gran Premio Vendimia de turf

En el Hipódromo de Mendoza, se realizó el Turf Clásico Vendimia, estuvieron presentes el Vicegobernador de Mendoza Mario Abed, la Presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, Dra Ida López, Dr Francisco Martinez Director, Alejandro Perez Gerente General, Javier Laurencena Asesor de Gerencia General.

El ganador se impuso por cuatro cuerpos a Témpano Sam dando una clara muestra de su poderío.



La pluma de Fernando Gabrielli nos cuenta en "El Relator" lo que fue la carrera: La jornada se desarrolló bajo un intenso calor, pero con buen marco de público en las tribunas (se permitió el ingreso a 2.000 personas). El clásico mix entre cortas y largas (hubo dos cuadreras de alto nivel) volvió a ser un éxito. Los aficionados del turf hicieron filas desde temprano para disfrutar de su deporte favorito.



Una máquina

En la previa del “Vendimia” habíamos señalado a Macklin como uno de los caballos indicados de la carrera y nuestro pálpito no falló. El hijo de Master Of Hounds llegaba a nuestros pagos precedido por una excelente campaña en Buenos Aires y lo ratificó en esta pista.



La competencia se hizo con Constanzo en la vanguardia casi desde el vamos, seguido por Brujita Lizardi, Recit Stone y el propio Macklin. Mientras todo esto sucedía, el favorito Témpano Sam corría en quinta posición y expectante. Buena parte del recorrido de la competencia se desarrolló en esas circunstancias. Pero cuando pasaron frente a la señal demarcatoria de los 700 metros, las posiciones cambiaron. Brujita Lizardi se hizo de la vanguardia y Témpano Sam y Macklin salieron en su búsqueda.



Cuando pisaron la recta final Témpano Sam se decidió a ir a buscar la carrera, pero segundos después entre él y Brujita Lizardi apareció la figura de Macklin. El zaino dominó con claridad en un par de saltos y así se encomendó hasta el disco. En la línea de sentencia hubo cuatro cuerpos de Macklin sobre Témpano Sam (ambos pupilos de Ramón Abrales) mientras que tercero quedó Vio Veces.



El ganador empleó el gran tiempo de 2’ 15” 4/5 para 2200 metros (a sólo dos quintos del récord del gran Pixar) y dejó muy en claro que tiene “otra marcha”. Venció claramente a quien era el fondista del momento de la provincia hasta hoy (Témpano Sam) y sacó boleto como para seguir mostrando su poderío en otros hipódromos del interior y también en Buenos Aires. Mientras esté en Mendoza, está claro que siempre será un gusto ver a Macklin en nuestra pista.



Para el final quedan algunas menciones. La primera irá dirigida al experimentado cuida Ramón Abrales. Brillante 1-2 en el Vendimia, una de las carreras de caballos más destacadas del interior del país. Está más vigente que nunca el entrenador. Mientras que la segunda felicitación será para el entusiasta equipo de la caballeriza Don Cristóbal, propietarios como pocos que invierten y apuestan por el turf de la provincia. Vaya un gran salud para todos ellos.

Los otro Clásicos

En el clásico de 1100 metros (Reina Nacional de la Vendimia) se produjo una gran victoria de Carry City (un ganador de tres en Buenos Aires que se presentaba por primera vez en Mendoza). El ahora pupilo de Rubén Stirpa contó con una brillante conducción del ascendente Walter Escudero (se metió por un lugar casi imposible) y terminó venciendo por medio cuerpo a The Country.



En la milla el triunfo fue para el gran favorito Sebi Moro (también pupilo de Ramón Abrales, con la monta Daniel Gómez y los colores de la caballeriza Don Cristóbal). El hijo de Sebi Halo se impuso por seis cuerpos a Darth Vader (que reprisaba) en un tiempo de 1’ 36” 2/5 para la milla. No quedan dudas de que Sebi Moro es el rey de esta distancia en la provincia.



Entre los productos de dos años finalmente sólo hubo tres ejemplares en gateras y Alto Pencoso (Arándano en Boca) registró una de las mejores victorias de la tarde. Ganó por 14 cuerpos el debutante de Omar González y empleó el brillante tiempo de 32” 3/5 para 600 metros. Un súper debut para un súper potrillo.



La primer cuadrera destacada del día tenía llegaba con muchos rumores sobre las enormes condiciones de Gallego Juancho y en la pista el pupilo de González lo ratificó con creces. Venció por tres cuerpos a la interminable Valentina marcando un nuevo récord para 350 metros: 18” 2/4 (el anterior era 19” 1/5). Una “nave espacial” el zaino, el cual fue conducido por José Eliezer Alves Silveyra.



La última prueba del día, el clásico cuadrero “Municipalidad de Tupungato”, quedó en poder de Gardeliando (de la familia Becerra). El zaino venció por ¾ de cuerpo a Telepeaje y demostró que está listo para seguir sumando.

El Crack del dia



La chapa de figura de la jornada quedó en poder de Daniel Gómez, que redondeó un póquer de victorias brillante. Arrancó con Urband Legend y siguió con Looking Down, Sebi Moro y Macklin. Triunfos importantes para el jockey, quien domingo a domingo deleita a sus seguidores con triunfos de lujo. La de hoy fue su segunda victoria en un Vendimia. Daniel tiene todo listo para afincarse en Buenos Aires a principios de abril según nos comentó y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes.



Lo que viene

La próxima jornada de carreras en Mendoza se disputará el domingo 21 de marzo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “VIO VECES (2019)” - (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TRIP TO VENEZIA 55 J. Gómez

2° WEEDING DUBAI 56 D. Ledesma 2 cpos

3° CANCHERÍSIMA ES 54 W. Escudero 2 cpos

4° GRACIAS A LA VIDA 57 H. Betansos 4 cpos

5° ANSINNA 57 S. Quinteros 3 ½ cpos

U° TELE DORADA 54 G. Tempesti 4 cpos

No corrieron: (1) CARA ISA. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 20,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,50. Dividendo de la Trifecta: $ 478,85. Tiempo: 1’ 12” 4/5. Por: Heliostatic y Trumph Of Love, de 4 años. Cuidador: M Irrazabal. Stud: Los Vacos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.



2da carrera

Premio: “CASINO DE MENDOZA” - (cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° URBAN LEGEND 57 D. Gómez

2° SANTO SAY 57 A. Marti 12 ½ cpos

3° AIRE PURO 57 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

4° STRIKE FORCE 55 D. Ledesma 2 cpos

5° STORM TITTLE 54 W. Escudero 2 ½ cpos

U° ONAGRO 56 O. Liendo 23 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 11,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,75. Dividendo de la Trifecta: $ 22,35. Tiempo: 1’ 11” 2/5. Por: Freud y Ultimate Life, de 4 años. Cuidador: D. Pandoldino. Stud: Don Pepe. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



3 ra carrera

Premio: “MUN. DE LA CIUDAD DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMMA COUNTY 55 D. Ledesma

2° DOÑA MANUELA INC 54 G. Tempesti ½ cpo

3° BONIFATIA 56 D. Gómez 2 cpos

4° DUNCANITA 59 H. Betansos ½ cpo

5° LUNA CHUPICA 54 W. Escudero 5 cpos

6° KAYA 53 E. Gaete 2 cpos

7° SIMBOLISTA 57 S. Quinteros 1 cpo

8° LAVIUDA NEGRA 53 E. Sosa 4 cpos

U° TABATINGA 55 A. Marti 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 9,60. Dividendo de la Combinada: $ 103,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 34,40. Dividendo de la Trifecta: $ 320,45. Tiempo: 1’ 12”. Por: Emmanuel y Country Kerry, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Nena.



4 ta carrera

Premio: “THE LAST ILUSION (2019)” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOOKING DOWN 56 D. Gómez

2° THE PRIME RECIT 55 R. Zapata 2 cpos

3° BAUTY MAN 54 J. Gómez 1 cpo

4° GLORIOUS RECIT 54 R. Bascuñán 1 cpo

5° MAKYMAN 56 H. Betansos 5 1/2 cpos

U° JORDAN SPEED 56 S. Quinteros ½ cpo

No corrieron: (5) LOS PASOS. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 5,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,55. Dividendo de la Trifecta: $ 18,30. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Ecólogo y Mystical Kingdom, de 3 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



5 ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALTO PENCOSO 55 J. Gómez

2° PORCHY 55 S. Quinteros 14 cpos

U° ARCADIO BUENDIA 55 R. Zapata ½ cpo

No corrieron: (1) FUERZA AZUL, (2) LUZ CAUTIVA. Dividendo del Ganador: $ 2. Tiempo: 32” 3/5. Cuidador: O. González. Stud: San-Ita.



6ta carrera

Premio: “Copa UTTA-OSPAT” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HURACÁN DE AGUA 54 W. Escudero

2° OPTIMIST BOY 57 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

3° MENEAO RYE 53 R. Bascuñán ½ cbza

4° SOCIAL RUNNER 53 E. Sosa 5 cpos

5° MISTER CARSON’S 55 N. Aguirre ¾ cpo

6° DESIGN D’ AUTORE 56 A. Marti ¾ cpo

7° LEÓN DIFERENTE 56 D. Gómez 2 cpos

8° MONARCA RUNNER 54 G. Tempesti cbza

9° RAPADITO 57 H. Betansos 2 ½ cpos

U° HALO MARS 53 J. Gómez 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,10. Dividendo de la Combinada: $ 29,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,20. Dividendo de la Trifecta: $ 253,45. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Hurricane Cat y Clamps, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



7 ma carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” - (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEBI MORO 60 D. Gómez

2° DARTH VADER 60 A. Marti 6 cpos

3° MIDNIGHT CLUB 60 W. Escudero ½ cpo

4° ANIMAL INSTINCT 60 G. Tempesti 3 cpos

5° WILL SMITH 60 N. Fernández pczo

6° BRANNISTER 60 J. E. Alves S. 7 cpos

U° MS PRIYANCA 57 E. Gaete 7 cpos

No corrieron: (4) CAFÉ SCAPE. Dividendo del Ganador: $ 5,90. Dividendo de la Combinada: $ 44,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,35. Dividendo de la Trifecta: $ 97,15. Tiempo: 1’ 36” 2/5. Por: Sebi Halo y Ever Candy, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



8va carrera

Premio: “MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ” – (Categoría Interior) - 1200 metros

1° COLUMBUS PRINCESS54 G. Tempesti

2° CROSERA 56 C. López 2 cpos

3° EVER LIGHT 57 N. Riveros 7 cpos

4° SOLAMENTE TOP 54 R. Bascuñán ½ cpo

5° MERELLO CRAFT 54 W. Escudero 3 cpos

6° ADYRA 56 H. Betansos 5 ½ cpos

U° SOFIA GALÁN (*) 54 E. Gaete s/aprec

(*) Cruzó al tranco.

No corrieron: (2) TAMBORILADA, (3) ICONO POP, (5) EMBOSCADA TÁCTICA, (7) GARONA. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 6,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,65. Dividendo de la Trifecta: $ 4,50. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Strategic Prince y Columbus Star, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: El Tatita. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.



9na carrera

Clásico: “REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CARRY CITY 59.5 W. Escudero

2° THE COUNTRY 59.5 (*) D. Ledesma ½ cpo

3° VAPORETTO INC 59.5 D. Gómez 2 cpos

4° JOHNDORY 59.5 R. Zapata ¾ cpo

5° KING RULER 59.5 S. Fernández 3 ½ cpos

6° TAMAGOCHI 59.5 N. Fernández 5 cpos

U° JUGUETE ARGENTINO 59.5 G. Tempesti 3 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,35. Dividendo de la Combinada: $ 83,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 52,55. Dividendo de la Trifecta: $ 108,15. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Cityscape y Miss Cary Top, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Nadime. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.



10 ma carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE LA PAZ” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GALLEGO JUANCHO 58 J. E. Alves S.

2° VALENTINA 58 J. Ortíz 3 cpos

3° BEAZTLY FREUD 58 R. Becerra ¾ cpo

4° CHE TROMPA 58 R. Zapata 1 1/2 cpos

U° GOLAZO DA JESSIE 58 D. Gómez 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 10,45. Dividendo de la Combinada: $ 28,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 20,90. Dividendo de la Trifecta: $ 61,50. Tiempo: 18” 2/5 (Récord). Cuidador: O. González. Stud: San-Ita. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.



11 ma carrera

Clásico: “VENDIMIA” - (Categoría Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MACKLIN 60 D. Gómez

2° TÉMPANO SAM 60 C. López 4 cpos

3° VIO VECES 60 N. Fernández 1 ½ cpos

4° BRUJITA LIZARDI 57 J. Gómez ¾ cpo

5° QUE VAIVÉN 60 J. E. Alves S. 14 cpos

6° RECIT STONE 60 R. Bascuñán 16 cpos

7° NEVADO DE COLIMA 60 D. Ledesma s/aprec

U° CONSTANZO 60 S. Fernández s/aprec

No corrieron: (1) HABANERO, (3) THE LAST ILUSION, (11) ORPOR. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 4,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,90. Dividendo de la Trifecta: $ 72,85. Tiempo: 2’ 15” 4/5. Por: Master Of Hounds y Soy Celta, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator Noticias de Turf.

12 ma carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO” – (Extraoficial) - 400 metros

Fuente, texto y fotos "El Relator"



N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GARDELIANDO 58 R. Becerra

2° TELEPEAJE 58 E. Sosa ¾ cpo

3° PSYCHOLOGIST 58 R. Zapata ¾ cpo

U° NAMED TO SUCCEED 58 A. Miranda 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 7,85. DTiempo: 22” 1/5. Cuidador: I. Becerra. Stud: Alex. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

Fuente: El Relator (fotos Prensa Gobierno de Mendoza)