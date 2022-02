La "Pulga" Rodriguez un dolor de cabeza para el Expreso

Colón de Santa Fe venció a Godoy Cruz 3 a 1 en la segunda fecha de la Copa de la Liga. Farias y dos goles de Rodríguez le dieron la victoria al equipo de Santa Fé que fue local en Paraná. Martín Ojeda de penal puso el empate transitorio para el Tomba.

En el primer tiempo, Godoy Cruz volvió a pagar caro la falta de definición, jugó mejor que su rival, llevó adelante su plan de juego mejor que Colón pero no logró vencer a Burian y en la primera clara para el santafesino, Farias rompió el cero en el marcador.

Ezequiel Bullaude tuvo una clara a los 18 que se fue por encima del travesaño, pero sin dudas la mas clara la tuvo Tadeo Allende de cabeza tras un centro de Ramirez que el uruguayo Burian mando a la esquina de manera fabulosa. Era el primero del Expreso.

Colón que no podía pasar la mitad de cancha, comenzaba a desesperarse y en un gran pase de Delgado la pelota le quedó servida a Farias dentro del area y el delantero no falló ante la salida del arquero paraguayo. Fusilamiento a corta distancia para estampar la ventaja del equipo de Falcioni.

Godoy Cruz terminó la primera parte con la tenencia y cin alguna situación de Bullaude desde lejos, pero abajo en el marcador pese a haber sido el dueño de las intenciones y de las situaciones más claras.

En el complemento Colón salió a manejar el resultado con intenciones de estirar la diferencia pero sin poner en juego nada. Godoy Cruz tardó varios minutos en volver a entrar en juego. Antes de los nueve Bullaude se juntó con Ojeda y de contra, el Expreso tuvo la primera clara del complemento pero el último pase quedó en Delgado.

A los 14 del complemento, Matias Ramirez realizó una jugada de fantasía dejó a cuatro rivales en el camino y adentro del area Lertora tocó a Ramírez y Penel que estaba muy cerca, cobró penal y Ojeda cambió por gol para establecer una igualdad justa.

Colón sintió el impacto y Godoy Cruz tuvo unos minutos de acedio, hasta que en un tiro de esquina que era respiro para el local, Espinola se quedó sin respuestas ante un envio esquinado del Pulga Rodriguez que terminó en la red del Expreso.

El Expreso no logró recuperarse y en una barrida en el àrea Ortíz la tocó con la mano tras un disparo de Aliendro y Penel volvió a cobrar penal, esta vez para el bueño de casa. Otra vez el Pulga Rodríguez cambio por gol.

El Expreso intentó en los minutos finales con más ganas que fútbol pero en dos ocasiones se volvió a encontrar con el Cachorro Burian, una de las figuras del equipo sabalero que con simpleza y jerarquía se quedó con tres puntos claves.

Síntesis:

Colón de Santa Fe: 3

Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni./ Cambios: Cristian Vega por Bernardi, Lucas Beltrán x Sánchez Miño, Eric Meza por Farías .

Godoy Cruz: 1

Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Leonel González; Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Martín Ojeda y Tadeo Allende. DT: Diego Flores./ Cambios: Bruno Leyes por Acevedo, Juan de Dios Pintado por Ramírez, Tomás Badaloni por Allende, Valentín Burgoa por Ábrego-

Goles: PT: 37: Farías (C SF) / ST: 13: Ojeda de penal (GC), 21: Espínola en contra ( C SF) , 31: Rodríguez (C SF).

Arbitro: Ariel Penel

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (cancha de Patronato de Paraná)

https://www.youtube.com/watch?v=g0IXPGAd8W8

Fotos: gentileza Prensa Godoy Cruz.