Abrió en Mendoza el primer small town de la provincia: el Gardens Plaza

Se trata de un lugar único en donde los adultos pueden salir a jugar con los chicos en un entorno controlado y donde habrá una plaza central de juegos. El espacio elegido se encuentra al lado de la lateral del Acceso Este donde hay una bicisenda enorme para caminar y recrearse. Con la mira puesta en detalles de las cosas que tienen las nuevas familias y sus necesidades.



Pablo Scherbovsky, el socio- fundador de la desarrolladora, habló a los presentes durante el evento desarrollado en el moderno complejo. “Después de tres años de trabajo, llegamos a este momento. Cuando empezamos este proyecto en 2018 estudiamos y analizamos cómo podíamos hacer una propuesta diferente a todo lo que había en el mercado. Además, cómo podríamos agregar valor tanto al inversor como al usuario final”, indicó.



El emprendedor detalló que realizaron un estudio de mercado que arrojó que debían hacer un proyecto pensando en los niños, para que pudiesen desarrollarse en un lugar con seguridad y tranquilidad.

“Entendimos que teníamos la responsabilidad de hacer realmente de estas unidades un hogar. Para eso debíamos brindar un confort que el mercado no estaba ofreciendo en este tipo de desarrollos. En cada vivienda contamos con un espacio para cada detalle. Como es el caso de los elementos de limpieza que es el 50% de lo que compramos hoy en día en el supermercado. Lugar para las valijas, las bicicletas, para los juguetes, libros, tenderos, dormitorios donde pudieran entrar dos camas King con una mesa de luz como mínimo. Hay que tener en cuenta que todos los espacios tienen iluminación natural, ventilación cruzada y muchos detalles más”, destacó.



Posteriormente Scherbovsky comentó: “los invito a seguir invirtiendo en nuestros proyectos diferenciales para así poder obtener inversiones de alto valor agregado para su patrimonio”.

También agradeció a las personas que formaron parte de este proyecto. “Quiero agradecer a cada uno de los que día a día pusieron sus fuerzas para poder hacer realidad esto: albañiles, capataces, arquitectos, ingenieros, a nuestro equipo de administración y ventas los cuales en conjunto pudimos afrontar uno de los peores momentos que sufrió nuestra empresa y de mayor incertidumbre”, expresó.



¿Cómo es Gardens Plaza?

Cuenta con una plaza central de recreación, amplias calles de circulación para generar un gran patio de juegos, bicicletero, 37 unidades con cochera de 2 y 3 dormitorios con ambientes diseñados y pensados para el desarrollo de la familia. Además, las casas del lugar disponen de un toilet en PB, espacios de guarda extra, hermosa cocina con desayunador y lavandería, patio individual con churrasquera para disfrutar con amigos y en familia, y una PA con amplios ambientes y baños con detalles de primera calidad.

A su vez, se caracteriza por el ingreso y egreso vehicular diferenciado con 2 ingresos peatonales. Amplia calle de circulación donde se genera un gran patio de juegos y recreación. Plaza de esparcimiento y juegos con armoniosa vegetación donde los chicos pueden jugar en forma segura y los más grandes disfrutar tranquilamente. Bicicletero pensado para los tiempos de hoy aprovechando la cercanía y accesibilidad que dispone.



Emprendimiento premiado

Es importante señalar que Gardens Plaza obtuvo un premio, fue distinguido con un LADI (Premio Latinoamericano de Desarrollo Inmobiliario), que reconoce los logros en innovación, desarrollo, arquitectura, planeación, diseño y marketing.

Fueron nominados en una terna con 2 empresas de México y la validez de este proyecto fue realizada por parte de un jurado internacional.

“Lo obtuvimos en Panamá en junio de 2019 como mejor proyecto de vivienda horizontal de Latinoamérica. Hoy más de 2 años después me es muy grato anunciarles que cumplimos con cada una de nuestras premisas ya que no solo el objetivo del proyecto está a la vista, sino que quienes entraron en pozo han logrado un diferencial entre la venta y lo que invirtieron de más del 40% en dólares. Una rentabilidad de alquiler de más del 5% anual en dólares”, resaltó.



Otros proyectos

Durante la inauguración Scherbovsky enfatizó detalles de Gardens Park. Un desarrollo ubicado dentro de un complejo privado de la firma como es Gardens Barrio Jardín en Luján de Cuyo. Es una iniciativa basada en ocho pasiones: la pasión del argentino por la casa propia, por las mascotas, por la lectura, por la alimentación saludable, por los hijos, por el fútbol, por el entrenamiento y por los deportes extremos.

Compuesto por seis bloques con unidades que van de un monoambiente, a viviendas de dos y tres dormitorios y entre los bloques se realizan siete parques temáticos para que sus habitantes desarrollen sus pasiones.

“Este proyecto está emplazado en un espacio de más de 80.000 m2 . Tiene unidades que son flexibles que se pueden ir ampliando mientras la familia va creciendo. Se puede utilizar para rentarlo por Airbnb lo cual es el único en el mercado de estas características que puede generar esa condición”, remarcó.

Asimismo, contó que están trabajando también en Gardens Life situado en el interior de un barrio privado de Carrodilla -dentro del barrio Los Carolios- (Luján de Cuyo), un cohousing orientado a quienes rondan los 60 pero están activos y con ganas de seguir disfrutando.



El desarrollo consta de 39 unidades de dos dormitorios y está ubicado dentro del barrio privado Los Carolinos de Carrodilla, centrado en el concepto de "Nueva Juventud" en donde se es independiente, viajero, vitales y de espíritu joven, además de hacedores de su propio destino. La propuesta se emplaza en calle Malabia en cercanías al Acceso Sur, como así también a las calles Paso y Boedo.



Scherbovsky destacó que el proyecto tendrá la figura de un coach que ofrecerá diversas actividades para el bienestar de los habitantes del lugar, habrá un equipo de entrenadores a disposición para ayudar a la vida saludable, asimismo dispondrá de una cobertura de emergencia-urgencia para todas las personas que estén en su domicilio.



Para poder concretar este proyecto los socios estratégicos fueron: Electec, Hipercerámico, Solís SA, Suri SA, Pinturas Tekno, Grupo Formaq, CIMAdera SA, Ladrillera Basile, KAMET SACI | CUYO METAL, Materiales Godoy Cruz, Barfi Arquitectura Interiorismo, Pumat. “Gracias a ellos pudimos superar la pandemia”, agradeció Pablo Scherbovsky en su discurso.