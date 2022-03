Llega la competencia Ironman por primera vez a San Juan

Ironman, San Juan, Presentación en Bs As

La competencia tendrá 1,9 kilómetros de natación en las aguas del dique de Ullum, 90 kilómetros de ciclismo uniendo la zona de los diques con la ciudad y 21 kilómetros de atletismo recorriendo los puntos más importantes del centro sanjuanino.

El triatlón de San Juan vivirá una competencia inédita en la provincia y contará con la presencia de decenas de competidores locales. Entre los triatletas más destacados que formarán parte de esta edición, Cecilia Zagarra, Fabio Figueroa y Juan Ignacio Castro, explicaron en primera persona cómo se vive la previa a un evento deportivo sin precedentes en San Juan.

La triatleta sanjuanina Cecilia Zagarra (29), integrante del staff de Alto Rendimiento de la Secretaria de Estado de Deportes, competirá por primera vez en Ironman. Cecilia comenzó en el Triatlón en el año 2014, a través de postas individuales de natación, luego de esa oportunidad decidió competir de manera completa en triatlón.

Entre sus logros más destacados, la triatleta sanjuanina obtuvo campeonatos en San Juan en categorías de duatlón y triatlón, ganó una Ansilta de 16km y la Maratón del Día de la Mujer, en marzo del 2020.

Fuera de la provincia, en Mendoza consiguió victorias en duatlón y en triatlón, entre las competencias más importantes en las que participó en dicha provincia, se resalta el título conseguido en el Triatlón Vendimia, donde se coronó campeona argentina de triatlón; además, en diciembre pasado, se quedó con el Triatlón de Godoy Cruz.

En la provincia de La Rioja, recientemente la atleta sanjuanina se quedó con el primer puesto en su categoría y en la general de damas, en el triatlón de Olta. Fuera del territorio nacional, Cecilia consiguió la medalla de bronce en Chile, más precisamente en Coquimbo, donde obtuvo la tercera posición en la Copa Itu.

Cecilia cumplió uno de sus sueños, competir en un Campeonato Mundial de Triatlón, En el año 2017 participó en el Mundial de Rotterdam, en Países Bajos. La deportista sanjuanina finalizó 29° entre 99 triatletas. “Tuve buenas y malas competencias, las buenas se disfrutan y de las malas se aprende y te enseñan. Esa carrera en Países Bajos fue mi mejor experiencia en el ámbito deportivo y espero repetir algo similar; la disfruté muchísimo”, expreso Zagarra.

Por otro lado, Cecilia consiguió el titulo más importante de su carrera y de su vida, el de ser mamá. Hace más de un año nació Juana, su primera hija. Para la triatleta el legado deportivo es la mejor enseñanza que puede dejarle a su hija, motivo por el cual, volvió a entrenarse con la misma intensidad de siempre, lo que demuestra la profesionalidad de la sanjuanina.

Con respecto a la preparación para el Ironman, que será en menos de un mes, Cecilia comentó: “Me siento muy bien, día a día el cuerpo me va respondiendo de muy buena manera. Después de tener a Juana es difícil llevar un entrenamiento de triatlón, es una intensidad y una exigencia muy grande, pero pude recuperar mi estado físico rápidamente”.

Para finalizar, Cecilia opinó sobre la llegada del Ironman a nuestra provincia: “Como sanjuanina, que una competencia como Ironman venga a mi provincia es un orgullo muy grande. Se me infla el pecho saber que los sanjuaninos vamos a recibir a triatletas de todo el mundo. No me cabe la menor duda de que todos quedarán impresionados con los paisajes de nuestra provincia, será una experiencia fantástica la que viviremos”.

Otro sanjuanino que dirá presente en el Ironman 70.3 es Fabio Figueroa, atleta del staff de Alto Rendimiento, quien continúa con su preparación para afrontar esta edición del Ironman, que por primera vez pisará suelo sanjuanino.

El experimentado triatleta sanjuanino cuenta en su haber con grandes logros deportivos en su carrera, tanto dentro como fuera del territorio provincial. Fabio es el actual campeón Elite de duatlón, que se llevó a cabo en la provincia de Entre Ríos, en noviembre del 2021, donde el mismo Fabio consideró que su desempeño "fue perfecto, tanto físico como mental”.

El sanjuanino también gritó campeón en La Rioja, en el Campeonato Argentino en la categoría Elite, en 2019. En Mendoza, se quedó con la tercera y última fecha del campeonato mendocino de duatlón que se llevó a cabo en octubre del 2021.

En sus comienzos, Fabio también se alzó con el Campeonato Argentino Sub-23 que se realizó en San Luis, que fue su primer título como profesional. En pedestrismo, Fabio ganó dos años consecutivos los 21 km de la Maratón San Juan en 2019 y 2020, y en la última edición, en el 2021 obtuvo el segundo puesto.

El último logro de Fabio es la Master San Juan 2022 de ciclismo, ganando con autoridad la primera y segunda manga, consagrándose campeón en la categoría libre elite 2.

Con respecto a la preparación del Ironman 70.3, próximo a realizarse el 26 y 27 de marzo en nuestra provincia, Fabio se encuentra enfocado por completo en su puesta a punto física, junto a su entrenador, el histórico Gonzalo Tellechea. Los entrenamientos son sesiones de 4 a 5 horas por día, y entre 15 a 18 horas semanales de entrenamientos, que se basan específicamente, en recorridos arriba de la bicicleta, en ruta y circuitos corriendo, para llegar de la mejor forma a la competencia.

El atleta sanjuanino, de 32 años, se mostró muy entusiasmado con la llegada del Ironman a suelo sanjuanino: “Es una sensación única ser local en una competencia como esta, los paisajes sanjuaninos quedarán grabados para siempre en la memoria de los competidores de esta edición.

Competir en este Ironman tiene un gusto especial, ya que todos los competidores sanjuaninos podremos contar con el apoyo de nuestra gente, que muy pocas veces han podido acompañarnos en competencias como esta”.

Por último, otro sanjuanino que hará su debut en esta edición del Ironman 70.3 es Juan Ignacio Castro, estudiante de Educación Fisíca que con 21 años vivirá la experiencia Ironman en primera persona. El joven deportista está enfocado en su preparación física para llegar de la mejor manera a la competencia.

Juan Ignacio comenzó con su carrera deportiva hace 6 años, en 2016, cuando obtuvo el segundo puesto en Xterra Argentina 2016. Al año siguiente, también compitiendo en Xterra, volvió a conseguir el segundo puesto de la competencia que se realizó en marzo del año 2017.

Juan, obtuvo su primer logro deportivo en el Desafío al Tontal, la competencia de trial running en la que los corredores tienen la difícil misión de hacer cumbre en el cerro “El Tontal” en plena precordillera sanjuanina, donde el joven deportista obtuvo el primer lugar en la clasificación general.

El atleta siguió con la racha positiva y se quedó con el Desafío Ischigualasto edición 2017, en la categoría sub 23 duatlón, cerrando asi un año con muchos logros deportivos.

Para Juan Ignacio, el comienzo del año 2018 fue a lo grande, consiguiendo el primer puesto en Xterra Argentina, logrando la primera colocación que no pudo conseguir en las ediciones 2016, y 2017 en las que obtuvo la segunda colocación en las dos ediciones consecutivamente, también en 2018, Juan, se consagro campeón sanjuanino de aventura, obteniendo así la clasificación al Mundial de Hawái en 2018.

En el año 2019, el joven deportista consiguió la segunda posición en el Triatlón Vendimia disputado en la provincia de Mendoza. El sanjuanino también participó de manera exitosa en el Triatlón Cordillerano 2019, competencia en la que consiguió el primer lugar de la clasificación general, y cerrando el 2019 culminó en la segunda posición en el Campeonato Sanjuanino de Triatlón.

El joven, también experimentó en competencias de mountain bike, donde en el 2021 compitió en la Vuelta Minera Sub 23, consiguiendo el tercer puesto en la general. La última competencia en la que formó parte Juan Ignacio, fue en la edición 2022 del Triatlón Vendimia 2022, en la que tuvo un gran balance final, consiguiendo un segundo puesto en la categoría 20-24.

Con respecto al su próximo desafío, el Ironman, que será en San Juan, el atleta continúa con su preparación enfocado en su objetivo, terminar de la mejor manera su debut en la competencia. Juan Ignacio comentó que “los entrenamientos, son variados, lunes, miércoles y viernes nadamos y andamos en bicicleta, y martes y jueves entrenamos la parte de pedestrismo, y los fines de semana, metemos transiciones de triatlón y sesiones de bici largas”.

El sanjuanino señaló que la llegada del Ironman a San Juan "es algo increíble y un orgullo muy grande poder recibir a esta competencia en nuestra provincia. Es una motivación extra poder lograr mi objetivo principal, que es finalizar todas las pruebas en óptimas condiciones”.

