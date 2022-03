Azufre, las irregularidades del gobierno y sus posibles soluciones

OPINION “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” parece ser una de las premisas del gobernador Suarez a la hora de llevar a cabo su plan de gobierno, un gobierno que se jacta de respetar las instituciones, de ser eficaz y transparente, pero que en los hechos demuestra todo lo contrario.

Son tantos los hechos de corrupción en la gestión Cornejo-Suarez que hasta se puede escribir un libro. En mi rol de oposición me he encargado de denunciar cada uno de estos, solo basta recordar algunos, como el del Ministro de Hacienda que cobraba más de tres sueldos por parte del Estado , el elefante blanco del frustrado Ecoparque , la precarización laboral de la Municipalidad de Guaymallén que dejó sin ART a más de 3800 empleados, o los desmanejos del exjefe de la policía Roberto Munives, en estos hechos el tiempo me daría la razón, como pasó con el escándalo de Vialidad Provincial, en el que denuncié a su director Oscar Sandes por facturas apócrifas y gastos millonarios injustificados , como la compra de bombones y vacaciones con la plata de todos los mendocinos.

Hoy se suma otro capítulo más a este libro, nos encontramos nuevamente con una escandalosa irregularidad, el Gobernador por medio del decreto 2138/2021, le regaló 12.000 hectáreas de nuestra Cordillera de Los Andes a la empresa Azufre para para la supuesta construcción de un mega centro de esquí, del cual no podemos tener certezas ya que no conocemos el masterplan.

Nadie duda de que Mendoza necesita de inversiones, nuevos proyectos de desarrollo y generación de empleo, pero ¿a qué costo? ¿Por qué entregar 12 mil hectáreas cuando uno de los mayores centros de esquí como el del Cerro Catedral tiene 1.200 hectáreas?

La inoperancia del Gobierno de Rodolfo Suarez es la que hoy está poniendo en riesgo la inversión del Azufre en Mendoza, no nuestro trabajo.

Las irregularidades y el salteo de pasos institucionales están a la vista de todos ya que nunca se realizó una evaluación de impacto ambiental ni se cumplió con el decreto provincial Nº 95/1991, en el cual la provincia se comprometió a realizar un plan de colonización para determinar qué zonas iban a ser para destinos industriales, cuáles para la explotación turística, y cuáles, destinados a poblar el territorio.

Siguiendo la línea de los incumplimientos, el gobernador Suarez no llamó a licitación como estipula el mencionado decreto en su artículo 4, que determina como condición RESOLUTORIA para la entrega de tierras, el cumplimiento y confección de pliegos licitatorios, evaluando los proyectos y condiciones.

¿Por qué se contrató a un agrimensor que es juez y parte, que hizo su trabajo representando a la empresa y siendo al mismo tiempo director de catastro de Malargüe? ¿Por qué no se presentó el masterplan del Proyecto?

¿Por qué no se respetó el dictamen técnico de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que estableció la preservación de este ambiente en el Informe Ambiental 2006 y posteriormente ratificado en el Plan Ambiental 2008? Y podría seguir con los por qué, pero es muy clara la respuesta a las preguntas, Porque han hecho las cosas mal, porque es un gobierno de la improvisación , porque en definitiva lo del Azufre huele muy mal.

En lo personal y como cualquier otro mendocino, quiero que haya inversiones pero haciendo las cosas como corresponde.

Por eso, en primer lugar, le pedimos al Gobernador que:

-Que envíe el proyecto a la Legislatura , con el objetivo de despejar dudas y darle no sólo legitimidad sino también cumplir con los pasos de legalidad; de un decreto que ha sido manchado por irregularidades.

-Que ordene la suspensión de las obras hasta tanto estén dadas las condiciones y garantías ambientales que se requieren para garantizar la preservación de los glaciares y nacientes de ríos y arroyos.

- Que cumpla con el marco normativo del decreto 95 firmado en 1991 que establece la obligación de Mendoza de determinar la subdivisión del territorio para la concesión de unidad turística y el cumplimiento de pliegos licitatorios, evaluando los proyectos y condiciones de la zona.

-Convocar a un concurso de proyectos y oferentes a nivel provincial y nacional priorizando desarrolladores e inversores mendocinos para que se lleve a cabo una audiencia pública donde puedan participar tanto los inversores como los actores que habitan el lugar y así conocer el masterplan de la obra.

Hacer una convocatoria a las universidades y organismos científicos para realizar una

Evaluación de Impacto Ambiental y de Ordenamiento Territorial que nos dé la certeza que se requiere para garantizar la preservación de los glaciares y nacientes de ríos y arroyos.

Por último en el ámbito legislativo crear una comisión bicameral de control y seguimiento de la obra para que esta cumpla cada 6 meses con un informe sobre el estado de situación, la misma estará integrada por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia y del Municipio de Malargüe , como así también representantes parlamentarios de los bloques mayoritarios.

En definitiva le pedimos al Gobernador Suárez que realice lo que corresponde, ni más ni menos.

Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos-PJ